Bolsonaro segue na UTI e apresenta piora na função renal, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em Brasília, após apresentar alterações em seu quadro de saúde, conforme boletim médico divulgado neste sábado (14).

De acordo com a equipe médica responsável pelo atendimento, Bolsonaro está clinicamente estável, porém exames recentes apontaram piora da função renal e aumento de marcadores inflamatórios. O documento informa ainda que, diante do quadro, não há previsão de alta da UTI até o momento.

O ex-chefe do Executivo está internado no Hospital DF Star, onde recebe tratamento para broncopneumonia bacteriana bilateral. Segundo os médicos, o tratamento inclui antibióticos, hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além de medidas preventivas contra trombose venosa.

Transferência ocorreu após agravamento dos sintomas

Antes da internação, Bolsonaro apresentou sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese intensa e calafrios enquanto estava custodiado na unidade prisional conhecida como Papudinha, localizada no complexo da Papuda, no Distrito Federal. Diante da piora clínica, ele foi transferido na manhã de sexta-feira para avaliação hospitalar especializada.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses desde 15 de janeiro. A equipe médica segue monitorando a evolução do quadro clínico, que permanece sob acompanhamento intensivo.