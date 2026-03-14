14/03/2026
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Bolsonaro segue na UTI e apresenta piora na função renal, diz boletim médico

O tratamento inclui antibióticos, hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora

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O ex-chefe do Executivo está internado no Hospital DF Star, onde recebe tratamento para broncopneumonia bacteriana bilateral.
O ex-chefe do Executivo está internado no Hospital DF Star, onde recebe tratamento para broncopneumonia bacteriana bilateral | Foto: BRENO ESAKI/METRÓPOLES

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em Brasília, após apresentar alterações em seu quadro de saúde, conforme boletim médico divulgado neste sábado (14).

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De acordo com a equipe médica responsável pelo atendimento, Bolsonaro está clinicamente estável, porém exames recentes apontaram piora da função renal e aumento de marcadores inflamatórios. O documento informa ainda que, diante do quadro, não há previsão de alta da UTI até o momento.

O ex-chefe do Executivo está internado no Hospital DF Star, onde recebe tratamento para broncopneumonia bacteriana bilateral. Segundo os médicos, o tratamento inclui antibióticos, hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além de medidas preventivas contra trombose venosa.

Transferência ocorreu após agravamento dos sintomas

Antes da internação, Bolsonaro apresentou sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese intensa e calafrios enquanto estava custodiado na unidade prisional conhecida como Papudinha, localizada no complexo da Papuda, no Distrito Federal. Diante da piora clínica, ele foi transferido na manhã de sexta-feira para avaliação hospitalar especializada.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses desde 15 de janeiro. A equipe médica segue monitorando a evolução do quadro clínico, que permanece sob acompanhamento intensivo.

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