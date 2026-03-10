10/03/2026
Bolsonaro vai receber Jorginho Mello e Carol de Toni para debater palanque em SC

Os nomes de Carol de Toni e Jorginho Mello constam da lista de visitantes autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nesta terça

O ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu nesta manhã autorização para receber, na Papudinha, duas peças que considera essenciais para o palanque do PL em Santa Catarina: a deputada Carol de Toni, indicada como candidata ao Senado; e o governador do Estado, Jorginho Mello. Os encontros vão ocorrer no início de abril, com duração estimada de duas horas.

Os nomes de Carol de Toni e Jorginho Mello constam da lista de visitantes autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nesta terça. O ministro também deu aval para que o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo de Mello Araújo, e os deputado Zucco (PL-RS) e Rodrigo Valadares (União-SE) se encontrem com o ex-chefe do Executivo.

Ainda constam da relação de próximas visitas de Bolsonaro o produtor rural Bruno Scheid e o viúvo da ex-deputada Amália Barros, Thiago Boava.

No mês passado, aliados de Bolsonaro afirmaram que o ex-presidente defendeu que o PL lance Carol De Toni (SC) e o ex-vereador Carlos Bolsonaro, seu filho, como candidatos ao Senado em Santa Catarina. No entanto, a orientação contraria a articulação política do governador Jorginho Mello (PL) e da cúpula da sigla, que busca manter aberta a definição das vagas majoritárias para acomodar alianças locais.

A visita de Carol de Toni a Bolsonaro está marcada para o dia 8 de abril. Já o encontro com Jorginho Mello tem previsão de ocorrer três dias depois, no sábado, 11. Na semana seguinte estão marcadas as reuniões com Zucco (dia 15) e com Ricardo Araújo (18). Já a visita de Valadares deve ocorrer no dia 22.

