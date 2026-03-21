21/03/2026
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Militares representam o Acre em programa internacional de liderança feminina

De acordo com o CBMAC, foram 1.500 inscrições de todos os estados brasileiros

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Militares do Acre conquistam três das nove vagas da Região Norte
Militares do Acre conquistam três das nove vagas da Região Norte/Foto: Reprodução/Redes sociais

Militares do Corpo de Bombeiros do Acre conquistaram três das nove vagas destinadas à região Norte no programa “Lideranças Femininas na Gestão Pública”. O anúncio foi feito na última sexta-feira, 20 de março, no mês dedicado às mulheres.

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A capitã Ismaira Argolo do Nascimento, a tenente Misma da Silva Maciel Fernandes, e a major Ruana da Conceição Xavier Casas conquistaram as vagas.

O anúncio foi feito pela página oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) no Instagram. O programa é uma iniciativa de formação internacional voltada ao fortalecimento de liderança feminina.

De acordo com o CBMAC, foram 1.500 inscrições de todos os estados brasileiros.

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