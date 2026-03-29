29/03/2026
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Bombeiro militar morre por afogamento durante missão no interior do Acre

O militar era lotado no 4ºBEPCIF e participava de uma operação no momento do ocorrido

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Bombeiro militar morre por afogamento durante missão no interior do Acre
2º sargento BM Isnard/ Foto: Cedida

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) confirmou, neste domingo (29), a morte do 2º sargento BM Isnard, ocorrida durante uma missão de mergulho em serviço na comunidade do Rio Mirim, afluente do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

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O militar, que era lotado no 4º Batalhão de Engenharia de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (BEPCIF), morreu por afogamento durante a operação. A corporação não detalhou as circunstâncias do incidente.

Segundo a nota oficial, o socorro foi imediato. Uma equipe de saúde foi deslocada por via fluvial para interceptar a embarcação e prestar atendimento ainda durante o trajeto até a cidade. Apesar da rápida mobilização das equipes de resgate e do suporte hospitalar, o bombeiro não resistiu.

A morte do sargento gerou forte comoção na corporação e na comunidade. O CBMAC destacou que Isnard era reconhecido pelo compromisso, coragem e dedicação na missão de proteger vidas.

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O comando da instituição, por meio do 4º BEPCIF, informou que está prestando assistência aos familiares neste momento de dor.

Em homenagem, o Corpo de Bombeiros ressaltou que o militar honrou o juramento da corporação de “Vidas Alheias e Riquezas Salvar”.

Informações sobre velório e sepultamento devem ser divulgadas posteriormente.

 

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