17/03/2026
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Boninho mostra avanço das obras do novo reality show “Casa do Patrão”

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Boninho mostra avanço das obras do novo reality show “Casa do Patrão”

O diretor Boninho atualizou o andamento das obras do novo reality show da Record, “Casa do Patrão”, em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (15/3). No registro, ele aparece acompanhando de perto o trabalho das equipes responsáveis pela construção do espaço, destacando que o cenário já entrou na fase final antes da etapa de acabamentos.

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Segundo o diretor, a montagem da estrutura do telhado da academia foi iniciada e os profissionais seguem concentrados na instalação de esquadrias, arremates em pedra e preparação da cobertura principal. Ele explicou ainda que a expectativa é concluir a parte externa do imóvel ao longo desta semana, caso o cronograma seja mantido. “Domingo lindo, ensolarado, mas a galera da Casa do Patrão está lá segurando pra botar essa obra pra ficar lindo pra vocês. Bom domingo, dá uma olhada como está a casa!”, anunciou o diretor.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@jbboninho
Boninho mostra como estão as obras da Casa do PatrãoReprodução: Instagram/@jbboninho
Reprodução: Instagram/@jbboninho
Boninho mostra como estão as obras da Casa do PatrãoReprodução: Instagram/@jbboninho
Reprodução: Instagram/@jbboninho
Boninho mostra como estão as obras da Casa do PatrãoReprodução: Instagram/@jbboninho
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Boninho mostra como estão as obras da Casa do PatrãoReprodução: Instagram/@jbboninho
Reprodução: Instagram/@jbboninho
Boninho mostra como estão as obras da Casa do PatrãoReprodução: Instagram/@jbboninho

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Boninho também mostrou detalhes do avanço nas áreas internas e técnicas do projeto. De acordo com ele, os pilares já foram liberados para a continuidade das intervenções, enquanto as muretas e a parte metálica seguem em montagem. Paralelamente, a equipe responsável pela elétrica iniciou a passagem de cabos e a instalação de escadas laterais que integram a estrutura do espaço.

Ainda durante o vídeo, o diretor afirmou que a previsão é de que a cobertura completa da obra seja finalizada até o próximo fim de semana. Com isso, a construção deve avançar rapidamente para a fase de acabamento, etapa considerada decisiva para a definição do visual final do ambiente.

A publicação reforçou a expectativa dos fãs em relação ao projeto, que vem sendo acompanhado por meio de atualizações frequentes. Nos comentários, internautas demonstraram entusiasmo com o andamento da reforma e com a promessa de uma “notícia boa” feita pelo diretor, indicando que novos anúncios sobre o reality podem ser divulgados em breve.

“Casa do Patrão” é o novo reality show idealizado por Boninho que tem estreia prevista para abril de 2026, com exibição na Record e transmissão simultânea no streaming. O formato reúne participantes anônimos em um confinamento dividido em três espaços principais, cada um com funções estratégicas dentro da disputa. O ambiente que dá nome ao programa é considerado o mais privilegiado do jogo e será ocupado semanalmente pelo participante que conquistar o posto máximo, concentrando benefícios, poder de decisão e influência sobre a rotina dos demais competidores.

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