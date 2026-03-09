“Bora provar que o Acre existe?” Rede de fast food lança campanha nas redes e brinca com meme

O velho meme de que o Acre não existe voltou a circular nas redes sociais – mas, desta vez, com a participação de uma gigante do fast-food. Em um vídeo divulgado nesta semana, a rede Burger King entrou na brincadeira e afirmou que precisa da ajuda da internet para “provar que o Acre existe”, convocando o público a participar de um abaixo-assinado simbólico para que a concorrência visite o estado.

Na campanha, a marca afirma que “o problema é que a concorrência parece acreditar que o Acre não existe”, e convida os internautas a assinarem um manifesto online pedindo que rivais da rede conheçam o estado. A ação faz referência a uma das piadas mais antigas da internet brasileira, que questiona de forma bem-humorada a existência do Acre.

O abaixo-assinado faz parte de uma campanha promocional da empresa e pode ser acessado no site vemproacre.com.br. Segundo a própria marca, as assinaturas têm caráter simbólico e ilustrativo, sem obrigação de adoção de medidas concretas ao final da ação.

A iniciativa é válida entre os dias 9 e 13 de março e tem como objetivo estimular o engajamento nas redes sociais. No vídeo, o tom é totalmente bem-humorado, reforçando que a proposta é apenas brincar com o meme e incentivar a interação do público.

A campanha rapidamente chamou atenção de internautas, principalmente de moradores do estado de Acre, que há anos convivem com a piada sobre a suposta “inexistência” do estado na internet.

Criado como meme nas redes sociais há mais de uma década, o bordão “o Acre não existe” virou parte da cultura digital brasileira e frequentemente aparece em publicações humorísticas. Desta vez, porém, virou também estratégia de marketing.