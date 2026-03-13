O fim de semana promete fortes emoções para os torcedores cariocas. Neste sábado (14), o Estádio Nilton Santos (Engenhão) será o palco do aguardado clássico entre Botafogo e Flamengo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (horário de Brasília).

O confronto coloca frente a frente duas equipes com ambições altas na competição e elencos recheados de estrelas sob os comandos do técnico Anselmi (Botafogo) e do português Leonardo Jardim (Flamengo).

A seguir, o ContilNet traz o guia completo com todas as informações sobre a transmissão, desfalques, arbitragem e como as equipes devem ir a campo.

📺 Onde assistir a Botafogo x Flamengo ao vivo?

Para os torcedores que não forem ao Engenhão, a partida terá transmissão exclusiva via streaming.

Canal: Amazon Prime Video

Data: Sábado, 14 de março

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro – RJ

📋 Prováveis Escalações e Desfalques

Ambos os treinadores têm quebras-cabeças para montar suas equipes devido a lesões no departamento médico.

Como chega o Botafogo?

Pelo lado do Glorioso, o técnico Anselmi não poderá contar com o goleiro Neto, o lateral-esquerdo Marçal e o atacante Chris Ramos, todos no departamento médico. Apesar das baixas, o Alvinegro aposta no fator casa e na força do seu meio-campo.

Provável escalação do Botafogo: Leo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Jordan Barrera, Matheus Martins e Montoro.

Técnico: Anselmi.

Como chega o Flamengo?

O técnico português Leonardo Jardim tem a missão de buscar os três pontos fora de casa, mas segue sem poder utilizar o ídolo Bruno Henrique e o meia Saúl, que continuam entregues ao departamento médico rubro-negro. Em contrapartida, o time deve ir a campo com força máxima no setor criativo e ofensivo, apostando no entrosamento de craques de peso.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Samuel Lino e Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim.

⚖️ Arbitragem do Clássico

A CBF escalou um trio experiente para comandar este jogo de alta tensão no Rio de Janeiro:

Árbitro Principal: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR (Árbitro de Vídeo): Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

🔴 Atenção Torcedor: O clássico deste sábado vale muito e pode mudar tudo na parte de cima da tabela! Quer saber a posição exata de Botafogo e Flamengo antes de a bola rolar? Acesse agora a nossa página e confira a classificação do Brasileirão atualizada em tempo real!