13/03/2026
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Botafogo x Flamengo: Onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações para o clássico no Brasileirão

Tudo sobre o clássico no Engenhão! Veja onde assistir ao vivo, horário, arbitragem e como Anselmi e Leonardo Jardim devem escalar Botafogo e Flamengo neste sábado (14).

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Botafogo e Flamengo

O fim de semana promete fortes emoções para os torcedores cariocas. Neste sábado (14), o Estádio Nilton Santos (Engenhão) será o palco do aguardado clássico entre Botafogo e Flamengo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (horário de Brasília).

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O confronto coloca frente a frente duas equipes com ambições altas na competição e elencos recheados de estrelas sob os comandos do técnico Anselmi (Botafogo) e do português Leonardo Jardim (Flamengo).

A seguir, o ContilNet traz o guia completo com todas as informações sobre a transmissão, desfalques, arbitragem e como as equipes devem ir a campo.

📺 Onde assistir a Botafogo x Flamengo ao vivo?

Para os torcedores que não forem ao Engenhão, a partida terá transmissão exclusiva via streaming.

  • Canal: Amazon Prime Video

  • Data: Sábado, 14 de março

  • Horário: 20h30 (de Brasília)

  • Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro – RJ

📋 Prováveis Escalações e Desfalques

Ambos os treinadores têm quebras-cabeças para montar suas equipes devido a lesões no departamento médico.

Como chega o Botafogo?

Pelo lado do Glorioso, o técnico Anselmi não poderá contar com o goleiro Neto, o lateral-esquerdo Marçal e o atacante Chris Ramos, todos no departamento médico. Apesar das baixas, o Alvinegro aposta no fator casa e na força do seu meio-campo.

  • Provável escalação do Botafogo: Leo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Jordan Barrera, Matheus Martins e Montoro.

  • Técnico: Anselmi.

Como chega o Flamengo?

O técnico português Leonardo Jardim tem a missão de buscar os três pontos fora de casa, mas segue sem poder utilizar o ídolo Bruno Henrique e o meia Saúl, que continuam entregues ao departamento médico rubro-negro. Em contrapartida, o time deve ir a campo com força máxima no setor criativo e ofensivo, apostando no entrosamento de craques de peso.

  • Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Samuel Lino e Pedro.

  • Técnico: Leonardo Jardim.

⚖️ Arbitragem do Clássico

A CBF escalou um trio experiente para comandar este jogo de alta tensão no Rio de Janeiro:

  • Árbitro Principal: Anderson Daronco (RS)

  • Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

  • Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)

  • VAR (Árbitro de Vídeo): Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

🔴 Atenção Torcedor: O clássico deste sábado vale muito e pode mudar tudo na parte de cima da tabela! Quer saber a posição exata de Botafogo e Flamengo antes de a bola rolar? Acesse agora a nossa página e confira a classificação do Brasileirão atualizada em tempo real!

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