Brasil bate recorde de feminicídios em 2025 com 1.518 vítimas, aponta levantamento divulgado no Dia da Mulher

Dados alarmantes

Brasil bate recorde de feminicídios em 2025 com 1.518 vítimas
Brasil bate recorde de feminicídios em 2025 com 1.518 vítimas/Foto: Reprodução

Dados divulgados nas redes sociais pelo portal UOL neste sábado (8), Dia Internacional da Mulher, chamam atenção para o avanço da violência de gênero no país. Segundo a publicação, o Brasil registrou 1.518 vítimas de feminicídio em 2025, o maior número já contabilizado.

A postagem destaca que a escalada de casos tem marcado o noticiário recente e revela um cenário preocupante em relação à segurança das mulheres no país.

“Nos últimos meses, o noticiário foi marcado por uma escalada de casos de violência contra a mulher. Em 2025, o Brasil bateu recorde de feminicídios, com 1.518 vítimas”, aponta o conteúdo publicado no perfil no Instagram.

A publicação também reforça que a violência atinge mulheres de diferentes idades e pode ocorrer em diversos ambientes. Segundo o levantamento citado, vítimas têm entre 12 e 82 anos, e os episódios são registrados em locais como residências, transporte público, ruas e até em ambientes de trabalho.

Além de destacar os números, o material divulgado orienta que casos de violência devem ser denunciados às autoridades. Entre os principais canais disponíveis estão o 190, da Polícia Militar, utilizado em situações de emergência; o 180, da Central de Atendimento à Mulher; e o 100, voltado para denúncias de violações de direitos humanos.

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é marcado por reflexões sobre direitos, igualdade e combate à violência de gênero. A divulgação dos dados reforça o debate sobre a necessidade de ampliar políticas públicas e mecanismos de proteção para mulheres em todo o país.

UOL

