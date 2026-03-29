“Brasil não será colônia”, diz Lindbergh ao rebater fala de Flávio Bolsonaro

A guerra de narrativas entre o governo e a oposição ganhou um novo e explosivo capítulo em vídeo publicado neste domingo (29). O deputado federal Lindbergh Farias (PT) reagiu com veemência ao discurso do senador Flávio Bolsonaro, feito nos Estados Unidos, acusando o clã bolsonarista de tentar “vender” o país. Segundo o parlamentar petista, as falas de Flávio sobre a entrega de minerais críticos e a busca por pressão internacional sobre o Brasil são tentativas de transformar a nação em uma submissão estrangeira.

“A família Bolsonaro quer transformar o Brasil em uma colônia norte-americana”, disparou Lindbergh na gravação que circula nas redes sociais. O deputado se referia à oferta feita por Flávio de que o Brasil substitua a China no fornecimento de terras raras para os EUA. Para Lindbergh, essa postura fere a soberania nacional e ignora os interesses do povo brasileiro em favor de interesses externos.

Foco em 2026

O parlamentar aproveitou a polêmica para projetar o cenário eleitoral de 2026, transformando o debate sobre minerais em um termômetro para a próxima corrida presidencial. Lindbergh foi categórico ao afirmar que os planos da oposição de alinhar o Brasil incondicionalmente a Washington não se concretizarão. “Isso não vai acontecer porque o Lula será reeleito”, cravou o deputado, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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A fala de Lindbergh ocorre no momento em que a ministra Gleisi Hoffmann e o ministro Guilherme Boulos também se manifestaram contra a postura de Flávio e Eduardo Bolsonaro em solo americano. O embate deixa claro que a exploração de minerais estratégicos e a política externa serão eixos centrais de confronto entre a direita e a esquerda nos próximos anos, com o Acre e a Amazônia ricos em recursos naturais no centro deste tabuleiro geopolítico.