Brasil sai sem estatuetas no Oscar 2026 e Academia consagra “Uma Batalha Após a Outra” na premiação

A cerimônia do Oscar 2026, realizada neste domingo (15/3), reuniu grandes nomes do cinema mundial em uma noite marcada por disputas acirradas, vitórias já esperadas pela crítica e forte mobilização do público brasileiro. O principal destaque da premiação foi a vitória do longa “Uma Batalha Após a Outra” em seis categorias, incluindo “Melhor Filme” e superando concorrentes de peso, entre eles o brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A transmissão especial da LeoDias TV acompanhou todos os momentos do evento, desde o tapete vermelho até o anúncio das principais categorias.

Logo na chegada dos convidados, o estilista Arlindo Grund comentou os looks das celebridades, destacando a presença brasileira. Sobre Wagner Moura, indicado a “Melhor Ator”, ele apontou a escolha de um traje de marca italiana e o uso de um broche assinado pelo artista pernambucano André Lasmar como elementos de personalidade e referência estética inspirada nos anos 1970. Já Bruna Marquezine chamou atenção com um vestido de construção elaborado e estreado na última Semana de Moda de Milão; enquanto Gabriel Leone apostou em um smoking clássico com toque contemporâneo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Wagner Moura fotografado pelas lentes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood Foto: Instagram/@samidrasin Wagner Moura no tapete vermelho do Oscar 2026 Fotos: AP Photo/Gregory Bull, Jordan Strauss/Invision/AP e Richard Shotwell/Invision/AP Michael B. Jordan levou a estatueta Reprodução: Instagram/@theacademy Live da LeoDias TV terminou em clima brasileiro: gratidão! Reprodução: YouTube/LeoDias TV Bruna Marquezine no tapete vermelho do Oscar 2026 Fotos: AP Photo/Gregory Bull, Jordan Strauss/Invision/AP e Richard Shotwell/Invision/AP Voltar

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Na disputa de Melhor Elenco, a vitória ficou com “Uma Batalha Após a Outra”, que desbancou O Agente Secreto. Durante a live, o comentarista Ciro Hamen avaliou que a categoria foi uma das mais difíceis para o longa brasileiro conquistar, destacando ainda a crescente abertura do Oscar a gêneros como o horror e outras narrativas antes pouco valorizadas pela Academia.

Outra derrota brasileira ocorreu na categoria “Melhor Fotografia”, vencida por Autumn Durald em “Pecadores”. Concorria a ela o cinematógrafo Adolpho Veloso, por “Sonhos de Trem”. O ator Leonardo Miggiorin comentou o impacto visual da produção, ressaltando a mistura de linguagens e a dimensão estética do filme, apontado como um dos favoritos da temporada. Segundo ele, apesar da expectativa por surpresas, o resultado seguiu a tendência já observada em outras premiações internacionais.

Já o cantor Johnny Hooker destacou o alto nível da disputa na categoria de “Melhor Ator” e comentou a expectativa em torno das chances de Wagner Moura. Na avaliação do artista, a possível divisão de votos entre concorrentes como Michael B. Jordan e Timothée Chalamet poderia favorecer o brasileiro, embora ele tenha ressaltado a tradição do Oscar em valorizar performances de atores norte-americanos.

Em “Melhor Filme Internacional”, o prêmio foi para o norueguês “Valor Sentimental”, também superando o representante brasileiro. O repórter Eduardo Reis, do portal LeoDias, destacou que a alternância entre países vencedores pode ter influenciado a decisão da Academia, lembrando que conquistas consecutivas de uma mesma nação são raras na história da categoria. Ainda assim, ressaltou a campanha de “O Agente Secreto”.

Na disputa de “Melhor Ator”, o prêmio ficou com Michael B. Jordan, que venceu Wagner Moura. Miggiorin elogiou a interpretação do brasileiro, classificando-a como sofisticada e marcada pela economia de gestos, estratégia que exige grande domínio técnico. “Ele não conta nada, ele não sublinha nada. Mas ele está muito lúcido no filme, conhece e conta de outra maneira. Ele não faz esforço nenhum para contar essa história. É uma coisa dificílima de fazer, porque todo o ator tem sua vaidade, quer mostrar serviço, e Wagner faz o oposto disso. Wagner sou seu fã!”, pontuou. A categoria também contou com a presença de outros nomes fortes da temporada, como Timothée Chalamet.

O editor-chefe do portal LeoDias, Luiz Henrique Oliveira, avaliou que a vitória de “Uma Batalha Após a Outra” em “Melhor Filme” está diretamente conectada ao momento social e político vivido pelos Estados Unidos. Segundo ele, o longa dialoga com temas urgentes que ressoam junto ao público e à crítica, o que pode ter contribuído para o reconhecimento da Academia. Para o comentarista, além da qualidade técnica, o impacto contemporâneo da narrativa foi determinante para o desempenho do filme na temporada de premiações.

Demais categorias e momentos da live

Outras categorias importantes também movimentaram a noite. Em “Melhor Ator Coadjuvante”, o vencedor foi Sean Penn por “Uma Batalha Após a Outra”, reconhecido por uma atuação intensa e decisiva para a narrativa do filme premiado. Já em “Melhor Atriz”, a vencedora Jessie Buckley por “Hamnet: A vida antes de Hamlet” foi aclamada por sua performance emocional e pela construção de uma personagem complexa, considerada um dos pontos altos da temporada cinematográfica.

Durante a transmissão, o produtor Rodrigo Teixeira explicou como funciona o processo de votação da Academia. Como um dos votantes há 10 anos, ele destacou a mudança do envio físico de filmes para o sistema digital, que permite aos votantes acessar as produções por meio de uma plataforma online. A análise reforçou a dimensão internacional do prêmio e a importância das campanhas de divulgação.

Ao final da live, a apresentadora Maria Cândida ressaltou o impacto simbólico da presença brasileira no Oscar 2026. Para ela, o reconhecimento obtido por “O Agente Secreto” representa um incentivo para o audiovisual nacional, especialmente para produções fora do eixo Rio–São Paulo. A campanha do filme, que durou cerca de dez meses e incluiu participação em diversos festivais, foi apontada como exemplo do esforço necessário para alcançar projeção global.

Mesmo sem levar estatuetas, a participação brasileira foi considerada expressiva, reforçando o espaço crescente do país no cenário cinematográfico internacional e alimentando expectativas para as próximas temporadas de premiações.

Lista completa

Melhor Filme

Bugonia

F1: O Filme

Frankenstein

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra – VENCEDOR

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Sonhos de Trem

Melhor Direção

Chloé Zhao (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra) – VENCEDOR

Joachim Trier (Valor Sentimental)

Ryan Coogler (Pecadores)

Melhor Ator

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Pecadores) – VENCEDOR

Wagner Moura (O Agente Secreto)

Melhor Atriz

Jessie Buckley (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet) – VENCEDORA

Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renate Reinsve (Valor Sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio del Toro (Uma Batalha Após a Outra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Pecadores)

Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra) – VENCEDOR

Stellan Skarsgard (Valor Sentimental)

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning (Valor Sentimental)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)

Amy Madigan (A Hora do Mal) – VENCEDORA

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)

Melhor Roteiro Original

Blue Moon

Foi Apenas um Acidente

Marty Supreme

Valor Sentimental

Pecadores – VENCEDOR

Melhor Roteiro Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Uma Batalha Após a Outra – VENCEDOR

Sonhos de Trem

Melhor Edição

F1: O Filme

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra – VENCEDOR

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Elenco (Direção de Casting)

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra – VENCEDOR

O Agente Secreto

Pecadores

Melhor Fotografia

Frankenstein

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores – VENCEDOR

Sonhos de Trem

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto (Brasil)

Foi Apenas um Acidente (França)

Valor Sentimental (Noruega) – VENCEDOR

Sirat (Espanha)

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Animação

Arco

Elio

Guerreiras do K-Pop – VENCEDORA

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Melhor Animação em Curta-Metragem

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls – VENCEDORA

Retirement Plan

The Three Sisters

Melhor Curta-Metragem

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers – VENCEDOR (EMPATE)

Two People Exchanging Saliva – VENCEDOR (EMPATE)

Melhor Trilha Sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores – VENCEDOR

Melhor Canção Original

“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)

“Golden” (Guerreiras do K-Pop) – VENCEDORA

“I Lied To You” (Pecadores)

“Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi!)

“Train Dreams” (Sonhos de Trem)

Melhor Design de Produção

Frankenstein – VENCEDOR

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Melhor Maquiagem e Cabelo

Frankenstein – VENCEDOR

Kokuho

Pecadores

Coração de Lutador: The Smashing Machine

A Meia-Irmã Feia

Melhor Figurino

Avatar: Fogo e Cinzas

Frankenstein – VENCEDOR

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Marty Supreme

Pecadores

Melhor Som

F1: O Filme – VENCEDOR

Frankenstein

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sirat

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas – VENCEDOR

F1: O Filme

Jurassic World: Recomeço

The Lost Bus

Pecadores

Melhor Documentário

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin – VENCEDOR

The Perfect Neighbor

Melhor Documentário em Curta-Metragem

All the Empty Rooms – VENCEDOR

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness