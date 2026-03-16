Brasil sai sem estatuetas no Oscar 2026 e Academia consagra “Uma Batalha Após a Outra” na premiação

A cerimônia do Oscar 2026, realizada neste domingo (15/3), reuniu grandes nomes do cinema mundial em uma noite marcada por disputas acirradas, vitórias já esperadas pela crítica e forte mobilização do público brasileiro. O principal destaque da premiação foi a vitória do longa “Uma Batalha Após a Outra” em seis categorias, incluindo “Melhor Filme” e superando concorrentes de peso, entre eles o brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A transmissão especial da LeoDias TV acompanhou todos os momentos do evento, desde o tapete vermelho até o anúncio das principais categorias.
Logo na chegada dos convidados, o estilista Arlindo Grund comentou os looks das celebridades, destacando a presença brasileira. Sobre Wagner Moura, indicado a “Melhor Ator”, ele apontou a escolha de um traje de marca italiana e o uso de um broche assinado pelo artista pernambucano André Lasmar como elementos de personalidade e referência estética inspirada nos anos 1970. Já Bruna Marquezine chamou atenção com um vestido de construção elaborado e estreado na última Semana de Moda de Milão; enquanto Gabriel Leone apostou em um smoking clássico com toque contemporâneo.
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Na disputa de Melhor Elenco, a vitória ficou com “Uma Batalha Após a Outra”, que desbancou O Agente Secreto. Durante a live, o comentarista Ciro Hamen avaliou que a categoria foi uma das mais difíceis para o longa brasileiro conquistar, destacando ainda a crescente abertura do Oscar a gêneros como o horror e outras narrativas antes pouco valorizadas pela Academia.
Outra derrota brasileira ocorreu na categoria “Melhor Fotografia”, vencida por Autumn Durald em “Pecadores”. Concorria a ela o cinematógrafo Adolpho Veloso, por “Sonhos de Trem”. O ator Leonardo Miggiorin comentou o impacto visual da produção, ressaltando a mistura de linguagens e a dimensão estética do filme, apontado como um dos favoritos da temporada. Segundo ele, apesar da expectativa por surpresas, o resultado seguiu a tendência já observada em outras premiações internacionais.
Já o cantor Johnny Hooker destacou o alto nível da disputa na categoria de “Melhor Ator” e comentou a expectativa em torno das chances de Wagner Moura. Na avaliação do artista, a possível divisão de votos entre concorrentes como Michael B. Jordan e Timothée Chalamet poderia favorecer o brasileiro, embora ele tenha ressaltado a tradição do Oscar em valorizar performances de atores norte-americanos.
Em “Melhor Filme Internacional”, o prêmio foi para o norueguês “Valor Sentimental”, também superando o representante brasileiro. O repórter Eduardo Reis, do portal LeoDias, destacou que a alternância entre países vencedores pode ter influenciado a decisão da Academia, lembrando que conquistas consecutivas de uma mesma nação são raras na história da categoria. Ainda assim, ressaltou a campanha de “O Agente Secreto”.
Na disputa de “Melhor Ator”, o prêmio ficou com Michael B. Jordan, que venceu Wagner Moura. Miggiorin elogiou a interpretação do brasileiro, classificando-a como sofisticada e marcada pela economia de gestos, estratégia que exige grande domínio técnico. “Ele não conta nada, ele não sublinha nada. Mas ele está muito lúcido no filme, conhece e conta de outra maneira. Ele não faz esforço nenhum para contar essa história. É uma coisa dificílima de fazer, porque todo o ator tem sua vaidade, quer mostrar serviço, e Wagner faz o oposto disso. Wagner sou seu fã!”, pontuou. A categoria também contou com a presença de outros nomes fortes da temporada, como Timothée Chalamet.
O editor-chefe do portal LeoDias, Luiz Henrique Oliveira, avaliou que a vitória de “Uma Batalha Após a Outra” em “Melhor Filme” está diretamente conectada ao momento social e político vivido pelos Estados Unidos. Segundo ele, o longa dialoga com temas urgentes que ressoam junto ao público e à crítica, o que pode ter contribuído para o reconhecimento da Academia. Para o comentarista, além da qualidade técnica, o impacto contemporâneo da narrativa foi determinante para o desempenho do filme na temporada de premiações.
Demais categorias e momentos da live
Outras categorias importantes também movimentaram a noite. Em “Melhor Ator Coadjuvante”, o vencedor foi Sean Penn por “Uma Batalha Após a Outra”, reconhecido por uma atuação intensa e decisiva para a narrativa do filme premiado. Já em “Melhor Atriz”, a vencedora Jessie Buckley por “Hamnet: A vida antes de Hamlet” foi aclamada por sua performance emocional e pela construção de uma personagem complexa, considerada um dos pontos altos da temporada cinematográfica.
Durante a transmissão, o produtor Rodrigo Teixeira explicou como funciona o processo de votação da Academia. Como um dos votantes há 10 anos, ele destacou a mudança do envio físico de filmes para o sistema digital, que permite aos votantes acessar as produções por meio de uma plataforma online. A análise reforçou a dimensão internacional do prêmio e a importância das campanhas de divulgação.
Ao final da live, a apresentadora Maria Cândida ressaltou o impacto simbólico da presença brasileira no Oscar 2026. Para ela, o reconhecimento obtido por “O Agente Secreto” representa um incentivo para o audiovisual nacional, especialmente para produções fora do eixo Rio–São Paulo. A campanha do filme, que durou cerca de dez meses e incluiu participação em diversos festivais, foi apontada como exemplo do esforço necessário para alcançar projeção global.
Mesmo sem levar estatuetas, a participação brasileira foi considerada expressiva, reforçando o espaço crescente do país no cenário cinematográfico internacional e alimentando expectativas para as próximas temporadas de premiações.
Lista completa
Melhor Filme
Bugonia
F1: O Filme
Frankenstein
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra – VENCEDOR
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Sonhos de Trem
Melhor Direção
Chloé Zhao (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra) – VENCEDOR
Joachim Trier (Valor Sentimental)
Ryan Coogler (Pecadores)
Melhor Ator
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Michael B. Jordan (Pecadores) – VENCEDOR
Wagner Moura (O Agente Secreto)
Melhor Atriz
Jessie Buckley (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet) – VENCEDORA
Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Renate Reinsve (Valor Sentimental)
Emma Stone (Bugonia)
Melhor Ator Coadjuvante
Benicio del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Delroy Lindo (Pecadores)
Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra) – VENCEDOR
Stellan Skarsgard (Valor Sentimental)
Melhor Atriz Coadjuvante
Elle Fanning (Valor Sentimental)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
Amy Madigan (A Hora do Mal) – VENCEDORA
Wunmi Mosaku (Pecadores)
Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
Melhor Roteiro Original
Blue Moon
Foi Apenas um Acidente
Marty Supreme
Valor Sentimental
Pecadores – VENCEDOR
Melhor Roteiro Adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Uma Batalha Após a Outra – VENCEDOR
Sonhos de Trem
Melhor Edição
F1: O Filme
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra – VENCEDOR
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Elenco (Direção de Casting)
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra – VENCEDOR
O Agente Secreto
Pecadores
Melhor Fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores – VENCEDOR
Sonhos de Trem
Melhor Filme Internacional
O Agente Secreto (Brasil)
Foi Apenas um Acidente (França)
Valor Sentimental (Noruega) – VENCEDOR
Sirat (Espanha)
A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Melhor Animação
Arco
Elio
Guerreiras do K-Pop – VENCEDORA
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Melhor Animação em Curta-Metragem
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls – VENCEDORA
Retirement Plan
The Three Sisters
Melhor Curta-Metragem
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers – VENCEDOR (EMPATE)
Two People Exchanging Saliva – VENCEDOR (EMPATE)
Melhor Trilha Sonora
Bugonia
Frankenstein
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores – VENCEDOR
Melhor Canção Original
“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
“Golden” (Guerreiras do K-Pop) – VENCEDORA
“I Lied To You” (Pecadores)
“Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi!)
“Train Dreams” (Sonhos de Trem)
Melhor Design de Produção
Frankenstein – VENCEDOR
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Maquiagem e Cabelo
Frankenstein – VENCEDOR
Kokuho
Pecadores
Coração de Lutador: The Smashing Machine
A Meia-Irmã Feia
Melhor Figurino
Avatar: Fogo e Cinzas
Frankenstein – VENCEDOR
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Marty Supreme
Pecadores
Melhor Som
F1: O Filme – VENCEDOR
Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sirat
Melhores Efeitos Visuais
Avatar: Fogo e Cinzas – VENCEDOR
F1: O Filme
Jurassic World: Recomeço
The Lost Bus
Pecadores
Melhor Documentário
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin – VENCEDOR
The Perfect Neighbor
Melhor Documentário em Curta-Metragem
All the Empty Rooms – VENCEDOR
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: “Were and Are Gone”
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness