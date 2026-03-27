A preparação da Seleção Brasileira para o amistoso contra a Croácia, no dia 31 de março, transformou-se em um desafio para o departamento médico.
Nesta sexta-feira (27/03), a CBF confirmou que o atacante Raphinha sentiu uma fisgada na coxa direita durante a derrota para a França e está fora do próximo duelo. O jogador do Barcelona se junta a uma extensa lista de baixas que já soma oito nomes do “time ideal” de Carlo Ancelotti.
Os exames médicos de Raphinha, aguardados com ansiedade pelo Barcelona e pela comissão técnica, devem apontar a gravidade da lesão ainda hoje. Segundo o jornal espanhol AS, o clima interno é de pessimismo, já que a dor ocorreu no mesmo local de contusões recentes do atleta.
A Lista de Desfalques (O “Time Fora”)
Ancelotti terá que montar um time alternativo para enfrentar os croatas em Orlando, sem as seguintes peças fundamentais:
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Goleiro: Alisson (Liverpool)
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Defesa: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Éder Militão (Real Madrid) e Alex Sandro (Flamengo)
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Meio-campo: Bruno Guimarães (Newcastle)
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Ataque: Raphinha (Barcelona) e Estêvão (Chelsea)
Com informações do Metrópoles.
Além desses nomes, a Seleção já lida com a ausência definitiva de Rodrygo (Real Madrid), que sofreu uma ruptura de LCA e está oficialmente fora da Copa do Mundo de 2026.
O Desafio em Orlando
O Brasil chega pressionado após o revés por 2 x 1 para os franceses. Com o setor defensivo praticamente todo reserva e o ataque perdendo sua principal válvula de escape pela direita, Ancelotti precisará testar novas opções táticas no Camping World Stadium.
A partida será a última oportunidade de ajustes antes da convocação final para o Mundial, tornando a situação ainda mais crítica para os jogadores que buscam uma vaga de última hora.