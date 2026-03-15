16/03/2026
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Brasileirão 2026: Onde assistir RB-Bragantino x São Paulo?

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Brasileirão 2026: Onde assistir RB-Bragantino x São Paulo?

Neste domingo (15), Red Bull Bragantino recebe o São Paulo em partida válida pela 6ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo começa a partir das 20h30 (horário de Brasília) no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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O RB-Bragantino está no 5º lugar do Campeonato Brasileiro, somando duas vitórias, dois empates e uma derrota até aqui. No jogo passado, o time empatou por 1 a 1 com o Grêmio.

Por sua vez, o São Paulo é o líder do Brasileirão até o momento, acumulando 4 vitórias e apenas um empate. O jogo anterior acabou em vitória para o Tricolor contra o Chapecoense, por 2 a 0.

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Onde assistir RB-Bragantino x São Paulo?A partida do Brasileirão 2026 terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Sem cartão vermelho para os gastos: baixe a planilha gratuita do InfoMoney e sinta o alívio de ter a sua vida financeira sob controle. Escalações prováveisUma provável escalação para o São Paulo tem: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Lucas Moura, Luciano e Calleri.

O Bragantino pode jogar com Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes (Fabinho), Gustavo Neves (Rodriguinho); Lucas Barbosa, Mosquera, Sasha.

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