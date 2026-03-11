Brasileirão e Champions League agitam esta quarta; confira

O cardápio de futebol para esta quarta-feira (11/3) está imperdível para os torcedores. O dia começa com as emoções das oitavas de final da Champions League, com o encerramento dos jogos de ida, e termina com a 5ª rodada do Brasileirão, que promete mexer com o topo e a base da tabela de classificação.

Na Europa, o grande destaque é o “clássico moderno” entre Real Madrid e Manchester City, que se enfrentam pela quinta vez em quatro anos no mata-mata continental. Já no Brasil, o Maracanã será palco de um reencontro histórico entre o técnico Leonardo Jardim e seu ex-clube, o Cruzeiro.

Champions League: Gigantes em Campo

As oitavas de final chegam ao seu ápice com confrontos que reúnem os principais favoritos ao título europeu na temporada 2025/26.

Bayer Leverkusen x Arsenal (14h45): O time alemão tenta segurar os Gunners, que chegam com uma campanha impecável de oito vitórias seguidas.

Real Madrid x Manchester City (17h00): O Santiago Bernabéu recebe o duelo mais aguardado do ano. Os dois últimos campeões medem forças em busca de vantagem para o jogo de volta.

PSG x Chelsea (17h00): Em Paris, os donos da casa tentam superar os ingleses em um confronto de equipes que buscam reafirmação no cenário global.

Brasileirão: Clássicos e Briga pela Liderança

Assim que a bola parar de rolar na Europa, o Brasileirão assume o protagonismo com quatro partidas cruciais pela 5ª rodada.

Atlético-MG x Internacional (19h00): Duelo de desesperados na Arena MRV. Ambos os times estão no Z-4 e buscam a primeira vitória consistente após derrotas nos estaduais.

Bahia x Vitória (20h00): O clássico Ba-Vi volta à Arena Fonte Nova apenas quatro dias após a final do estadual, vencida pelo Esquadrão.

Flamengo x Cruzeiro (21h30): O líder técnico contra o campeão mineiro. Leonardo Jardim enfrenta o clube que comandou recentemente em um Maracanã lotado.

Corinthians x Coritiba (21h30): O Timão pode assumir a liderança provisória caso vença o Coxa e conte com um tropeço do rival Palmeiras.

Agenda de Jogos: Quarta-feira (11/03)

Confira os horários e competições para organizar sua torcida hoje:

Partida Horário Competição Bayer Leverkusen x Arsenal 14h45 Champions League Real Madrid x Manchester City 17h00 Champions League PSG x Chelsea 17h00 Champions League Bodo/Glimt x Sporting 17h00 Champions League Atlético-MG x Internacional 19h00 Brasileirão Bahia x Vitória 20h00 Brasileirão Flamengo x Cruzeiro 21h30 Brasileirão Corinthians x Coritiba 21h30 Brasileirão

A superquarta entre Brasileirão e Champions League é o momento ideal para o fã de esporte acompanhar a elite do futebol mundial e as rivalidades regionais do Brasil. Fique atento às escalações oficiais, que devem ser divulgadas uma hora antes de cada partida, e aproveite as emoções da rodada.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet