Brasileiro Kalani Konig é vice-campeão Mundial de Skate Park

Após um domingo (8/3) marcado por intensas chuvas que atrasaram a programação em São Paulo, o skate brasileiro celebrou uma conquista histórica. O catarinense Kalani Konig, de apenas 18 anos, sagrou-se vice-campeão mundial na categoria Park masculina. O atual campeão do STU demonstrou técnica refinada e frieza ao enfrentar os maiores nomes da modalidade no cenário internacional.
A final foi decidida nos detalhes. Após as três voltas regulamentares, os cinco melhores avançaram para uma quarta tentativa extra. Kalani Konig chegou a assumir a liderança momentânea com uma nota superior a 94 pontos, mas foi superado na última descida pelo espanhol Egoitz Bijueska, que garantiu o ouro com 95.83 pontos.
Destaques do Park e Street
O Brasil teve uma participação expressiva em diversas categorias, embora o domínio japonês tenha sido o grande diferencial técnico desta edição do Mundial.
-
Park Masculino: Além da prata de Kalani Konig, o compatriota Luigi Cini também chegou à final, mas encerrou sua participação fora do pódio.
-
Street Masculino: O brasileiro Wallace Gabriel terminou na 5ª posição. O título ficou com o japonês Toa Sasaki, seguido pelo peruano Angelo Caro.
-
Street Feminino: Rayssa Leal, a “Fadinha”, ficou na 4ª colocação em uma final dominada inteiramente por atletas japonesas.
Classificação Final – Mundial de Skate 2026
Confira como ficaram os pódios das principais categorias disputadas no último final de semana:
|Categoria
|1º Lugar (Ouro)
|2º Lugar (Prata)
|3º Lugar (Bronze)
|Park Masculino
|Egoitz Bijueska (ESP)
|Kalani Konig (BRA)
|TBD
|Street Masculino
|Toa Sasaki (JAP)
|Angelo Caro (PER)
|Sora Shirai (JAP)
|Street Feminino
|Ibuki Matsumoto (JAP)
|Nanami Onishi (JAP)
|Coco Yoshizawa (JAP)
A medalha de prata de Kalani Konig reforça a renovação do skate nacional e coloca o atleta como uma das principais promessas para o ciclo olímpico. Mesmo com as condições climáticas adversas, a torcida paulista compareceu em peso para apoiar os brasileiros, que seguem entre os melhores do mundo em uma das modalidades que mais cresce em popularidade no país.
Fonte: O Globo
Redigido por: ContilNet