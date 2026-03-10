10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Brasileiro Kalani Konig é vice-campeão Mundial de Skate Park

Catarinense de 18 anos brilhou na final em São Paulo e travou duelo eletrizante com espanhol Egoitz Bijueska; Luigi Cini e Rayssa Leal também representaram o Brasil nas decisões

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Brasileiro Kalani Konig é vice-campeão Mundial de Skate Park
Kalani Konig: vice-campeão mundial de skate park em São Paulo — Foto: Reprodução / Instagram

Após um domingo (8/3) marcado por intensas chuvas que atrasaram a programação em São Paulo, o skate brasileiro celebrou uma conquista histórica. O catarinense Kalani Konig, de apenas 18 anos, sagrou-se vice-campeão mundial na categoria Park masculina. O atual campeão do STU demonstrou técnica refinada e frieza ao enfrentar os maiores nomes da modalidade no cenário internacional.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A final foi decidida nos detalhes. Após as três voltas regulamentares, os cinco melhores avançaram para uma quarta tentativa extra. Kalani Konig chegou a assumir a liderança momentânea com uma nota superior a 94 pontos, mas foi superado na última descida pelo espanhol Egoitz Bijueska, que garantiu o ouro com 95.83 pontos.

Destaques do Park e Street

O Brasil teve uma participação expressiva em diversas categorias, embora o domínio japonês tenha sido o grande diferencial técnico desta edição do Mundial.

  • Park Masculino: Além da prata de Kalani Konig, o compatriota Luigi Cini também chegou à final, mas encerrou sua participação fora do pódio.

  • Street Masculino: O brasileiro Wallace Gabriel terminou na 5ª posição. O título ficou com o japonês Toa Sasaki, seguido pelo peruano Angelo Caro.

  • Street Feminino: Rayssa Leal, a “Fadinha”, ficou na 4ª colocação em uma final dominada inteiramente por atletas japonesas.

Classificação Final – Mundial de Skate 2026

Confira como ficaram os pódios das principais categorias disputadas no último final de semana:

Categoria 1º Lugar (Ouro) 2º Lugar (Prata) 3º Lugar (Bronze)
Park Masculino Egoitz Bijueska (ESP) Kalani Konig (BRA) TBD
Street Masculino Toa Sasaki (JAP) Angelo Caro (PER) Sora Shirai (JAP)
Street Feminino Ibuki Matsumoto (JAP) Nanami Onishi (JAP) Coco Yoshizawa (JAP)

A medalha de prata de Kalani Konig reforça a renovação do skate nacional e coloca o atleta como uma das principais promessas para o ciclo olímpico. Mesmo com as condições climáticas adversas, a torcida paulista compareceu em peso para apoiar os brasileiros, que seguem entre os melhores do mundo em uma das modalidades que mais cresce em popularidade no país.

Fonte: O Globo

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.