Brasileiro Kalani Konig é vice-campeão Mundial de Skate Park

Após um domingo (8/3) marcado por intensas chuvas que atrasaram a programação em São Paulo, o skate brasileiro celebrou uma conquista histórica. O catarinense Kalani Konig, de apenas 18 anos, sagrou-se vice-campeão mundial na categoria Park masculina. O atual campeão do STU demonstrou técnica refinada e frieza ao enfrentar os maiores nomes da modalidade no cenário internacional.

A final foi decidida nos detalhes. Após as três voltas regulamentares, os cinco melhores avançaram para uma quarta tentativa extra. Kalani Konig chegou a assumir a liderança momentânea com uma nota superior a 94 pontos, mas foi superado na última descida pelo espanhol Egoitz Bijueska, que garantiu o ouro com 95.83 pontos.

Destaques do Park e Street

O Brasil teve uma participação expressiva em diversas categorias, embora o domínio japonês tenha sido o grande diferencial técnico desta edição do Mundial.

Park Masculino: Além da prata de Kalani Konig , o compatriota Luigi Cini também chegou à final, mas encerrou sua participação fora do pódio.

Street Masculino: O brasileiro Wallace Gabriel terminou na 5ª posição. O título ficou com o japonês Toa Sasaki, seguido pelo peruano Angelo Caro.

Street Feminino: Rayssa Leal, a “Fadinha”, ficou na 4ª colocação em uma final dominada inteiramente por atletas japonesas.

Classificação Final – Mundial de Skate 2026

Confira como ficaram os pódios das principais categorias disputadas no último final de semana:

Categoria 1º Lugar (Ouro) 2º Lugar (Prata) 3º Lugar (Bronze) Park Masculino Egoitz Bijueska (ESP) Kalani Konig (BRA) TBD Street Masculino Toa Sasaki (JAP) Angelo Caro (PER) Sora Shirai (JAP) Street Feminino Ibuki Matsumoto (JAP) Nanami Onishi (JAP) Coco Yoshizawa (JAP)

A medalha de prata de Kalani Konig reforça a renovação do skate nacional e coloca o atleta como uma das principais promessas para o ciclo olímpico. Mesmo com as condições climáticas adversas, a torcida paulista compareceu em peso para apoiar os brasileiros, que seguem entre os melhores do mundo em uma das modalidades que mais cresce em popularidade no país.

Fonte: O Globo

Redigido por: ContilNet