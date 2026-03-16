Brasileiros protestam no perfil do Oscar após O Agente Secreto sair sem premiação

A noite de domingo (15) terminou com frustração para parte do público brasileiro que acompanhava a cerimônia do Oscar 2026. Indicado em quatro categorias, o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, deixou a premiação sem conquistar nenhuma estatueta.

O longa concorria nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco, além de ter rendido a indicação de Wagner Moura a Melhor Ator. As expectativas em torno da produção eram altas, mas o resultado contrariou parte do público que acompanhava a cerimônia.

Na principal categoria da noite, Melhor Filme, o prêmio ficou com Uma Batalha Após a Outra, que terminou como o maior vencedor da edição ao levar seis estatuetas. O mesmo título também superou O Agente Secreto na disputa por Melhor Escalação de Elenco. Já o prêmio de Melhor Filme Internacional foi para o longa norueguês Valor Sentimental.

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Na categoria de Melhor Ator, Wagner Moura foi superado por Michael B. Jordan, premiado por sua atuação em Pecadores. A indicação marcou a primeira vez que um ator brasileiro concorreu nessa categoria da premiação.

Reação nas redes

Após a divulgação dos vencedores, o perfil da Academy of Motion Picture Arts and Sciences, responsável pelo Oscar, recebeu centenas de comentários de brasileiros no Instagram.

Entre as mensagens publicadas, muitos usuários demonstraram insatisfação com o resultado da cerimônia. “The Academy, se vocês fossem uma premiação digna, qual premiação vocês seriam?”, escreveu um internauta. Outro comentou: “São vocês que não merecem nosso Waguinho.”

Também houve manifestações em defesa do cinema brasileiro. “Podem ficar com o Oscar… o talento brasileiro ninguém tira”, publicou um usuário.

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Um post compartilhado por The Academy (@theacademy)

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Apesar das críticas, parte dos comentários reconheceu a vitória de Michael B. Jordan. “Michael B. Jordan foi justo, ele também merecia! Mas até hoje não aceitamos o fato da Fernanda Torres ter perdido para a atriz de Anora, ali foi o fim do mundo!”, escreveu um perfil.

Outros internautas adotaram tom semelhante: “Queríamos que fosse o Waguinho? Queríamos! Mas se for pra perder, que seja pro grandão do B Jordan!” e “Sensação estranha, triste pelo Wagner. Mas feliz pelo B Jordan, ele merece.”