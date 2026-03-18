18/03/2026
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Breno é eliminado do BBB 26 com 58,96% dos votos em Paredão

Breno deixa o BBB 26 com rejeição da torcida e garante a permanência de Ana Paula Renault nesta quarta

Redação ContilNet
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O público decidiu: Breno eliminado BBB 26 porcentagem votação é o resultado do Paredão desta terça-feira (17/03). O participante deu adeus à disputa pelo prêmio milionário após enfrentar uma berlinda tripla de peso, deixando a casa com 58,96% da média dos votos.
Foto: Reprodução/TV Globo

O público decidiu: Breno eliminado BBB 26 porcentagem votação é o resultado do Paredão desta terça-feira (17/03). O participante deu adeus à disputa pelo prêmio milionário após enfrentar uma berlinda tripla de peso, deixando a casa com 58,96% da média dos votos.

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Breno disputava a preferência dos telespectadores com a veterana Ana Paula Renault e o participante Leandro. Apesar da torcida movimentada nas redes sociais, o brother não resistiu à força dos adversários, que seguem na competição com 25,17% e 15,87% da média, respectivamente.

Detalhes da Votação: Voto Único vs. Torcida

A edição 26 do reality continua utilizando o sistema misto de votação, que divide o peso entre o CPF (Voto Único) e o engajamento das comunidades (Voto Torcida). Breno teve uma rejeição acentuada entre as torcidas organizadas, atingindo mais de 70% nesta categoria.

Com informações de G1.

Confira os números oficiais do Paredão:

  • Breno (Eliminado)

    • Média: 58,96%

    • Voto Único: 54,08%

    • Voto Torcida: 70,33%

  • Ana Paula Renault

    • Média: 25,17%

    • Voto Único: 26,23%

    • Voto Torcida: 22,71%

  • Leandro

    • Média: 15,87%

    • Voto Único: 19,69%

    • Voto Torcida: 6,96%

O impacto no jogo

A permanência de Ana Paula Renault com uma margem segura (mais de 30 pontos de diferença para o eliminado) envia um recado claro para os demais moradores da casa sobre o favoritismo da sister. Após a saída de Breno, as alianças no Quarto Gnomo devem ser repensadas, já que o grupo perde uma de suas principais peças de articulação.

Na manhã desta quarta-feira (18), o agora ex-BBB participa do tradicional “Café com o Eliminado” no programa Mais Você, onde deve comentar suas estratégias e desafetos dentro do confinamento.

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