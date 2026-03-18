Breno é eliminado do “BBB26” com 58,96% dos votos

O brother estava na berlinda com Ana Paula Renault e Leandro

Breno recebeu 54,66% da média dos votos para ir ao Quarto Secreto. (Globo/Manoela Mello)

Sem terceira chance! Breno foi o eliminado desta terça-feira (17/03) com 58,96% da média dos votos para sair, no nono Paredão do BBB26. O brother disputava a permanência na casa com Ana Paula Renault e Leandro, o Boneco, que ficaram com 25,17% e 15,87% da média, respectivamente. Mesmo tendo sido o mais votado para o Quarto Secreto, e ter assistido o jogo de seus adversários, Breno não conseguiu garantir a preferência do público e acabou deixando o reality.

Breno foi o escolhido para ir ao quarto secreto do “BBB26” após receber 54,66% da média dos votos, em um embate contra Alberto Cowboy e Jordana. O mineiro ficou confinado em um cômodo extra da casa com acesso às conversas da casa principal. Além de acompanhar tudo em tempo real, o biólogo ganhou o direito de convidar outro participante para dividir o espaço, e o escolhido foi Juliano Floss. A volta dos brothers foi marcada por surpresa e muitas tretas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Breno no BBB26 Reprodução / Globo Breno em conversa com Babu Santana sobre estratégias de jogo de Ana Paula Reprodução: Globoplay Breno, da Casa de Vidro do “BBB26” da Região Sudeste Crédito: Divulgação Globo Breno entrará no BBB 26 Crédito: Globo/Fábio Rocha Voltar

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O mineiro de 33 anos, é biólogo, modelo e entrou no reality pelo grupo Pipoca via Casa de Vidro do Sudeste após a desistência do participante selecionado pelo público.

Confira os percentuais da votação desta terça-feira (17/3):

Breno

Média: 58,96%

Voto Único: 54,08%

Voto Torcida: 70,33%

Ana Paula Renault

Média: 25,17%

Voto Único: 26,23%

Voto Torcida: 22,71%

Leandro