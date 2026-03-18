O momento em que Breno eliminado do Big Brother Brasil 26 foi confirmado pela produção pegou muitos telespectadores de surpresa devido aos números expressivos da votação de torcida.

O participante Breno foi eliminado do Big Brother Brasil 26, tornando-se o oitavo a deixar a disputa pelo prêmio milionário. Ele saiu no nono Paredão com 58,96% da média dos votos, superando Ana Paula Renault, que recebeu 25,17%, e Leandro, com 15,87%. Os números detalhados mostram diferenças entre os formatos de votação: no voto único, Breno teve 54,08%, enquanto no voto de torcida o percentual chegou a 70,33%.

Quem é Breno

Natural de Contagem, Minas Gerais, Breno tem 33 anos e atualmente mora em Florianópolis. Apaixonado por esportes, sonhava em se tornar jogador profissional de vôlei, mas precisou abandonar a carreira após uma lesão no ombro.

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O participante entrou no reality após vencer a dinâmica da Casa de Vidro, garantindo vaga depois da desistência de outro competidor.

Como foi o Paredão

A formação do nono Paredão começou com a dinâmica “Pedra, Papel e Tesoura”, que colocou Leandro, Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach na berlinda. O Anjo da semana, Breno, imunizou Samira, mas acabou sendo indicado diretamente pelo líder Alberto Cowboy, que considerou o mineiro um jogador forte no jogo.

Breno: 58,96%

Ana Paula Renault: 25,17%

Leandro: 15,87%

Na votação da casa, Solange Couto foi a mais votada, mas conseguiu escapar após vencer a Prova Bate e Volta, definindo o Paredão final entre Breno, Ana Paula e Leandro. Ao fim da votação do público, Breno foi eliminado, encerrando sua participação no reality show.