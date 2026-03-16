Briga entre alunos termina na delegacia após confusão em escola de Cruzeiro do Sul

Uma confusão envolvendo estudantes terminou com a intervenção da polícia no último sábado (14) na Escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar do Acre, a guarnição foi acionada após três alunos se envolverem em uma briga dentro da unidade de ensino. A direção e funcionários da escola tentaram intervir na situação, mas, diante da exaltação dos jovens e das ameaças trocadas entre eles, foi necessário solicitar a presença da polícia.

Segundo relato de uma estudante de 17 anos, o conflito teria começado quando ela foi até o banheiro feminino e encontrou um jovem da mesma idade parado na porta. Ao pedir que ele se retirasse, o rapaz teria se recusado inicialmente e, ao sair do local, fez gestos obscenos duas vezes.

A adolescente contou o ocorrido ao namorado, que decidiu procurar o outro estudante para tirar satisfações. Durante a conversa, houve discussão que acabou evoluindo para agressões físicas.

Ainda conforme a ocorrência, outro aluno, primo de um dos envolvidos, também entrou na confusão, aumentando a briga. A situação só foi controlada com a intervenção da diretora da escola.

Diante do ocorrido, os três estudantes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis.