Briga generalizada marca final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão

Uma briga generalizada marcou os instantes finais da decisão do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, disputada neste domingo (8) no Mineirão, em Belo Horizonte.

A confusão começou após um choque entre o atacante Christian e o goleiro Everson dentro da área do Atlético. O arqueiro reagiu ao lance, o que provocou a revolta de jogadores do Cruzeiro e desencadeou um tumulto envolvendo atletas das duas equipes.

Durante a briga, o volante Lucas Romero chegou a dar uma voadora em Everson, que já havia sido atingido por Matheus Henrique. Jogadores do Atlético também reagiram com empurrões e socos.

O goleiro Cássio tentou partir para cima do zagueiro Lyanco, que também trocou socos com Gerson e ainda recebeu um chute do goleiro cruzeirense durante o confronto.

O atacante Hulk também se envolveu no tumulto, trocando agressões com adversários. Em outro momento da confusão, o defensor Junior Alonso acertou um soco no volante Walace.

A partida ficou paralisada por mais de 10 minutos, e seguranças do estádio e policiais militares precisaram entrar em campo para conter os jogadores.

Após os ânimos serem controlados, o árbitro Matheus Candançan decidiu encerrar o jogo, sem aplicar expulsões aos envolvidos na confusão.