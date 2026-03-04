Briga por ciúmes termina com duas mulheres esfaqueadas e homem foragido em Rio Branco

04/03/2026
Caso aconteceu no bairro Conquista, em Rio Branco/Foto: ContilNet

Michele Oliveira da Silva, de 30 anos, e Jennifer Sasha da Silva, de 29, ficaram feridas durante uma briga registrada na tarde desta quarta-feira (4), em um quarteirão da Rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista, em Rio Branco. A ocorrência teria sido motivada por ciúmes e também envolveu o marido de uma das mulheres, que deixou o local após o confronto.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com informações da polícia, Jennifer estava em seu apartamento com o marido, identificado como Gabriel, quando Michele teria invadido o imóvel armada com uma faca. Durante o desentendimento, Jennifer foi atingida na perna esquerda.

Ainda segundo a apuração preliminar, Gabriel reagiu e desferiu golpes contra Michele, que foi atingida nas costas. Após a situação, ele saiu do local antes da chegada das autoridades.

Envolvidas na briga foram esfaqueadas/Foto: ContilNet

VEJA TAMBÉM: Briga generalizada entre moradores no interior do Acre termina com chegada da polícia; VEJA

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, que enviou uma ambulância de suporte básico e outra de suporte avançado. As equipes prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as duas mulheres ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Michele é considerado grave. Jennifer deu entrada na unidade em condição estável.

Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local, isolaram a área para os procedimentos periciais e realizaram buscas na região, mas Gabriel não foi localizado.

O caso é investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego, EPE, e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, que dará continuidade às apurações.

