Britney Spears demitiu coaches de sobriedade antes de prisão por dirigir embriagada, diz site

Britney Spears foi presa sob a suspeita de que estaria dirigindo embriagada e desativou as redes sociais nos últimos dias. Segundo informações da TMZ, ela teria demitido seus coaches de sobriedade e seguranças semanas antes do fato acontecer, após assinar um contrato vendendo os direitos de suas músicas.

Fontes informaram que a equipe da cantora está “reestruturando as coisas” e tentando bolar uma “nova estratégia” para ela, após a mais nova polêmica. Informantes também disseram que, antes da prisão, a artista passava a “maior parte do dia” dançando sem roupa, onde quer que estivesse, conversava sozinha e “vivia no seu próprio mundo”.

Conforme o TMZ, ela foi presa na última quarta-feira (4/3), perto de sua casa no Condado de Ventura, Califórnia, Estados Unidos. A famosa precisou ir para o hospital para coletar sangue para a realização de exames. Apresentou-se emocionada e chorando ao dar entrada no processo de prisão. A data da sua audiência está marcada para 4 de maio.

Já na última quinta-feira (5/3), saiu da detenção e conversou com a mãe, Lynne Spears, que mostrou apoio, ainda segundo o TMZ. O relacionamento das duas está sendo positivo desde o primeiro reencontro presencial em anos, que aconteceu em Los Angeles, em maio de 2023. Atualmente, ambas conversam por telefone com frequência, embora já tenha passado um tempo desde que se viram pessoalmente. Lynne se ofereceu para visitar Britney.

A celebridade também conversou com seus filhos, Sean Preston e Jayden James, após chegar em casa, mas ainda não encontrou pessoalmente nenhum membro da família.