A privacidade de Britney Spears volta a ser violada, mas agora no ambiente digital. Segundo informações divulgadas pelo portal TMZ nesta sexta-feira (27/03), a “Princesa do Pop” enviou uma notificação extrajudicial a um ex-segurança de sua equipe.

O homem é acusado de invadir sua conta no Apple iCloud e ter acesso irrestrito a todo o conteúdo de seu dispositivo, incluindo fotos íntimas, vídeos e documentos de teor pessoal.

A notificação é enfática: Britney e seu corpo jurídico ameaçam levar o caso às autoridades policiais e apresentar uma queixa-crime formal caso os arquivos não sejam protegidos ou se houver vazamento.

Retaliação após demissão?

O suspeito foi demitido em agosto de 2025 após violar acordos de confidencialidade (NDA) ao repassar informações para fãs e veículos de imprensa. De acordo com as investigações preliminares:

Com informações de O Globo.

Invasão Pós-Demissão: O acesso indevido teria ocorrido justamente após o desligamento do funcionário.

Bloqueio da Cantora: Em diversos momentos, a própria Britney teria ficado impedida de acessar seus próprios arquivos, indicando que as senhas foram alteradas pelo invasor.

Risco de Cópia: A maior preocupação dos advogados é a possibilidade de o ex-segurança ter realizado um backup ou cópia de segurança de todo o material para uso futuro ou venda.

Próximos Passos

O caso levanta um alerta sobre a segurança digital de celebridades de alto escalão. Britney, que viveu anos sob uma tutela restritiva onde sua comunicação era vigiada, demonstra agora tolerância zero contra qualquer tentativa de controle ou exposição de sua vida privada. Se o ex-segurança não colaborar, o caso deve seguir para o tribunal criminal de Los Angeles.