20/03/2026
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Bruna Marquezine explica por que decidiu abandonar as novelas e focar no cinema

Novela nunca mais? Bruna Marquezine abre o coração sobre as limitações do formato e planos para o futuro

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Bruna Marquezine cresceu sob os refletores da televisão brasileira, estreando ainda criança em Mulheres Apaixonadas (2003). No entanto, após 14 produções na TV Globo, a atriz confirmou nesta sexta-feira (20/03) que o retorno ao gênero não está em seus planos imediatos.
Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine cresceu sob os refletores da televisão brasileira, estreando ainda criança em Mulheres Apaixonadas (2003). No entanto, após 14 produções na TV Globo, a atriz confirmou nesta sexta-feira (20/03) que o retorno ao gênero não está em seus planos imediatos.

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Em entrevista recente, a estrela de Besouro Azul detalhou os motivos que a levaram a priorizar o cinema e as séries.

O Desgaste do Formato Aberto

O principal argumento de Bruna é a natureza da “obra aberta”. Em novelas, o roteiro é escrito enquanto o programa está no ar, permitindo mudanças bruscas de acordo com a audiência.

“Toda obra aberta acaba não te possibilitando aprofundar tanto na criação e na elaboração do seu personagem. Tudo pode mudar em uma novela. Confesso que tenho muito prazer no desenvolvimento do personagem na obra fechada”, explicou a atriz, referindo-se a filmes e minisséries onde o arco dramático já está definido do início ao fim.

Pausa para Preservar o Amor pela Arte

Com informações do Metrópoles.

Bruna reforçou que a decisão também é uma forma de autocuidado profissional. Após emendar dezenas de trabalhos longos que chegam a durar quase um ano de gravação ela sentiu a necessidade de parar para não perder o entusiasmo pela profissão. “Até para que eu não perca o amor pelo formato, foi necessária essa pausa”, afirmou.

Gratidão e Novos Horizontes

Apesar do afastamento, Marquezine não renega suas raízes. Ela define a novela como uma “baita escola” e reconhece que o formato é o que atinge a maior parte da população brasileira.

Entretanto, o momento atual da atriz é de experimentação. Com o pé fincado na carreira internacional e presença constante em eventos como o Oscar e o Golden Globes, Bruna busca papéis que ofereçam novos desafios artísticos que a TV aberta, por sua estrutura industrial, muitas vezes limita.

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