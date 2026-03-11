Ícone de beleza e moda internacional, Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos estéticos e abriu o jogo sobre sua relação com o espelho.

Em uma conversa sincera sobre autocuidado, a atriz se declarou a “louca do laser” e afirmou que sua “atividade favorita é ir na dermatologista”. No entanto, nem tudo são flores na trajetória da artista, que confessou lutar até hoje para recuperar a saúde de seus fios.

Bruna revelou que o uso excessivo de intervenções químicas no passado, muitas vezes por exigência profissional, deixou marcas que ela tenta reverter. “Eu me arrependo de algumas coisas”, disparou a atriz, focando especialmente no “trauma” capilar que viveu ainda na infância.

O drama do cabelo alisado

A atriz relembrou um episódio marcante de sua pré-adolescência que mudou drasticamente a textura de seu cabelo natural. “Fiz uma personagem que usava o cabelo muito liso e, na época, meu fio era supercacheado. Mesmo escovando e passando chapinha, ao longo do dia, o cacho voltava… Decidiram alisar o meu cabelo com química”, contou.

Bruna Marquezine revela que tenta recuperar a estrutura natural dos fios após anos de química | Foto: Reprodução/Instagram

Vício em tecnologia e tratamentos

Apesar dos arrependimentos, Marquezine não esconde sua paixão por tecnologias dermatológicas avançadas. Ela revelou ser entusiasta de protocolos que priorizam a qualidade da pele sem alterar as feições naturais:

Foco no Laser: A atriz utiliza diferentes tipos de laser para manter o viço e a produção de colágeno.

Textura Capilar: Bruna segue em um processo contínuo de transição e recuperação para que os cachos voltem a ter a força de antes.

Naturalidade: Atualmente, ela preza por procedimentos menos invasivos, buscando um equilíbrio entre a vaidade e a aceitação das próprias características.

A revelação serviu de alerta para muitas seguidoras que enfrentam problemas semelhantes com alisamentos definitivos, reforçando a importância de tratamentos conscientes e a busca por profissionais que respeitem a saúde do corpo e do cabelo.

