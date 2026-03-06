Bruna Marquezine vai às lágrimas ao falar de trabalho com Fernanda Montenegro: “Um sonho”

07/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
bruna-marquezine-vai-as-lagrimas-ao-falar-de-trabalho-com-fernanda-montenegro:-“um-sonho”

A atriz Bruna Marquezine se emocionou ao comentar sobre a experiência de contracenar com Fernanda Montenegro. Em lágrimas, a musa foi só elogios não só pelos atributos profissionais da veterana, como também pelas virtudes dela como pessoa. As duas integram o elenco do o filme “Velhos Bandidos”, que estreia em 26 de março nos cinemas.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“Ela foi uma surpresa maravilhosa”, iniciou Marquezine, sem conter o choro logo nas primeiras palavras. De acordo com ela, o convite para fazer parte da comédia, que conta ainda com Lázaro Ramos, Ary Fontoura, Vladimir Brichta, Vera Fischer e outros nomes de peso do audiovisual nacional, foi aceito de imediato: “Eu nem tinha lido o roteiro e a resposta já era sim”.

Veja as fotos

Divulgação/Laura Campanella
Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine e Vladimir Brichta nas gravações de “Velhos Bandidos”Divulgação/Laura Campanella
Reprodução/@trigonosproducoes
Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine nos bastidores de peça no RioReprodução/@trigonosproducoes
Reprodução: Instagram/@ccxpoficial
Bruna Marquezine e Fernanda MontenegroReprodução: Instagram/@ccxpoficial
Reprodução: Instagram/@ccxpoficial
Bruna Marquezine na CCXP25Reprodução: Instagram/@ccxpoficial

Citando a colega de elenco como “Dona Fernanda”, a atriz continuou a destacando no depoimento dado para a divulgação do filme: “Trabalhar com a Dona Fernanda era um sonho que eu acho que eu nem imaginei que teria a oportunidade de realizar. Conhecê-la já era um grande desejo. Ter a oportunidade de aprender com ela, criar com ela…”, acrescentou.

“A generosidade dela é constrangedora. A doçura dela, enfim. Ela é genial, né? Enquanto atriz e enquanto ser humano, é de uma beleza assim. “O respeito que ela tem pela nossa arte reafirma, assim, diariamente, a minha crença na arte. A minha crença no cinema, no teatro, nas artes cênicas, assim, é maravilhoso trabalhar com a Dona Fernanda. É transformador”, finalizou Bruna.

Em dezembro de 2025, as duas já haviam trocado declarações no evento Comic Con Experience (CCXP25), em São Paulo. Na ocasião, as atrizes subiram ao palco para uma entrevista do calendário de divulgação do filme: “Há uma comunhão inesperada, e daí? Não é melhor uma comunhão inesperada? Eu te amo”, disse Fernanda, levando Bruna às lagrimas.

Ao lado de Ary Fontoura, Fernanda Montenegro protagoniza “Velhos Bandidos”, filme dirigido pelo filho dela, Cláudio Torres.

