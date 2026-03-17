17/03/2026
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Bruno Henrique rebate rumores sobre ter negado proposta de renovação com o Flamengo

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Bruno Henrique rebate rumores sobre ter negado proposta de renovação com o Flamengo

Atacante se manifestou nas redes, e estafe afirmou que ainda não houve reunião nem oferta oficial do clube

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Guilherme Silva

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Bruno Henrique rebate rumores sobre ter negado proposta de renovação com o Flamengo
Bruno Henrique (Reprodução)

          O atacante Bruno Henrique se pronunciou após a repercussão de informações envolvendo uma possível recusa a uma proposta de renovação com o Flamengo. Em publicação nas redes sociais, o jogador negou que qualquer negociação tenha avançado até o momento e indicou que ainda não houve encontro com seus representantes para tratar do tema.

          VEJA O ATUALIZA JÁ ESPORTE DE HOJE (17/03)

          “A reunião com meu empresário/staff nem aconteceu ainda e já estão aí falando coisas. Vamos ver essas fake news aí”, publicou o camisa 27. A manifestação ocorre após notícias apontarem uma suposta negativa inicial do atleta às condições apresentadas pelo clube. A versão também foi rebatida pelo estafe do jogador, por meio de comunicado oficial.

          Veja as fotos

          Adriano Fontes/Flamengo
          Bruno Henrique disputa a bola enquanto é cercado por três marcadores Tricolores.Adriano Fontes/Flamengo
          FOTOS: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO
          STJD marca nova data de julgamento do atacante Bruno Henrique, do FlamengoFOTOS: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO
          Reprodução/b.henrique
          Apesar da decisão, Bruno Henrique não entra em campo contra o Juventude, neste domingo (14/9).Reprodução/b.henrique

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          “O estafe do atleta Bruno Henrique vem a público desmentir diversas informações infundadas que estão sendo publicadas ao longo dos últimos dias sobre uma suposta negativa às condições apresentadas pelo Flamengo para uma renovação contratual”, inicia a nota.

          “O jogador e seus agentes ainda não se reuniram de forma oficial com o clube e até o presente momento não receberam qualquer proposta para prorrogação do vínculo que se encerra ao final deste ano. Desta forma, é impossível que o atleta tenha recusado um acordo ou até mesmo se incomodado com as condições deste novo acordo”, acrescenta o texto.

          “A DR3 Sports, agência responsável pela gestão de carreira de Bruno Henrique, lamenta a disseminação de fake news a seu respeito e reforça todo o seu compromisso e seu respeito ao Flamengo”, completa o comunicado.

          Segundo apuração do Lance!, a diretoria rubro-negra pretende agendar uma reunião com o jogador e seus representantes para discutir a possibilidade de extensão contratual. Internamente, o clube avalia o desempenho recente do atacante e considera que eventuais tratativas não devem esbarrar em questões salariais.

          O vínculo atual de Bruno Henrique com o Flamengo é válido até o fim de 2026, o que permite que as partes conduzam as conversas sem urgência imediata. Outros jogadores do elenco também estão em situação semelhante no que diz respeito a contratos, como Alex Sandro, Everton Cebolinha, Danilo e Dyogo Alves.

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          Tags:Bruno Henrique, Flamengo
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          Fonte: Portal Leo Dias

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