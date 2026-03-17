Bruno Henrique rebate rumores sobre ter negado proposta de renovação com o Flamengo

Atacante se manifestou nas redes, e estafe afirmou que ainda não houve reunião nem oferta oficial do clube

O atacante Bruno Henrique se pronunciou após a repercussão de informações envolvendo uma possível recusa a uma proposta de renovação com o Flamengo. Em publicação nas redes sociais, o jogador negou que qualquer negociação tenha avançado até o momento e indicou que ainda não houve encontro com seus representantes para tratar do tema.

VEJA O ATUALIZA JÁ ESPORTE DE HOJE (17/03)

“A reunião com meu empresário/staff nem aconteceu ainda e já estão aí falando coisas. Vamos ver essas fake news aí”, publicou o camisa 27. A manifestação ocorre após notícias apontarem uma suposta negativa inicial do atleta às condições apresentadas pelo clube. A versão também foi rebatida pelo estafe do jogador, por meio de comunicado oficial.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Bruno Henrique disputa a bola enquanto é cercado por três marcadores Tricolores. Adriano Fontes/Flamengo STJD marca nova data de julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo FOTOS: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Apesar da decisão, Bruno Henrique não entra em campo contra o Juventude, neste domingo (14/9). Reprodução/b.henrique Voltar

Próximo

“O estafe do atleta Bruno Henrique vem a público desmentir diversas informações infundadas que estão sendo publicadas ao longo dos últimos dias sobre uma suposta negativa às condições apresentadas pelo Flamengo para uma renovação contratual”, inicia a nota.

“O jogador e seus agentes ainda não se reuniram de forma oficial com o clube e até o presente momento não receberam qualquer proposta para prorrogação do vínculo que se encerra ao final deste ano. Desta forma, é impossível que o atleta tenha recusado um acordo ou até mesmo se incomodado com as condições deste novo acordo”, acrescenta o texto.

“A DR3 Sports, agência responsável pela gestão de carreira de Bruno Henrique, lamenta a disseminação de fake news a seu respeito e reforça todo o seu compromisso e seu respeito ao Flamengo”, completa o comunicado.

Segundo apuração do Lance!, a diretoria rubro-negra pretende agendar uma reunião com o jogador e seus representantes para discutir a possibilidade de extensão contratual. Internamente, o clube avalia o desempenho recente do atacante e considera que eventuais tratativas não devem esbarrar em questões salariais.

O vínculo atual de Bruno Henrique com o Flamengo é válido até o fim de 2026, o que permite que as partes conduzam as conversas sem urgência imediata. Outros jogadores do elenco também estão em situação semelhante no que diz respeito a contratos, como Alex Sandro, Everton Cebolinha, Danilo e Dyogo Alves.