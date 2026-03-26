Cachorro cuidado pela comunidade morre atropelado em Rio Branco

Conhecido como “Negão” e cuidado por moradores do bairro Cidade Nova, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco, o cachorro morreu após ser atropelado por um carro em alta velocidade na noite desta quinta-feira (26).
O caso ganhou repercussão após ser divulgado pelo meteorologista Davi Friale em sua página nas redes sociais. Na publicação, ele informou que o animal foi atingido por um veículo por volta das 19h.
As imagens mostram o cachorro já caído na via, enquanto moradores se aproximam do local. A situação gerou comoção entre pessoas da comunidade, que relataram que o animal era conhecido e frequentemente cuidado pelos próprios vizinhos.
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Além disso, internautas que acompanharam a publicação lamentaram o ocorrido e criticaram a alta velocidade de veículos na região, apontando riscos constantes para animais e pedestres.
Até o momento, não há informações sobre a identificação do condutor ou se houve algum tipo de responsabilização pelo atropelamento.