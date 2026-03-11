11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Cadeirante fica preso em trilhos e é salvo por pedestres antes da passagem de trem em MG

Caso ocorreu na semana passada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Cadeirante fica preso em trilhos e é salvo por pedestres
Cadeirante fica preso em trilhos e é salvo por pedestres/Foto: Reprodução

Um cadeirante passou por momentos de tensão ao ficar preso nos trilhos de uma ferrovia na cidade de Santos Dumont. O caso ocorreu na quarta-feira da semana passada, dia 4 de março, e voltou a repercutir nas redes sociais nos últimos dias.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com relatos divulgados por veículos locais, o homem tentava atravessar uma passagem em nível na estação ferroviária quando a cadeira de rodas ficou presa no meio da linha férrea. Sem conseguir se mover a tempo, ele acabou ficando no trajeto por onde o trem passaria.

Pessoas que estavam próximas perceberam a aproximação da composição e correram para ajudar. Pedestres retiraram o cadeirante da linha poucos instantes antes da passagem do trem.

LEIA TAMBÉM: Acre registra aumento de casos de síndrome respiratória grave e médica alerta para vacinação

Durante a ocorrência, a cadeira de rodas acabou sendo atingida pela locomotiva e ficou destruída. Apesar do susto e da situação de risco, o homem não sofreu ferimentos graves.

O episódio chamou atenção para a segurança em travessias ferroviárias e para as dificuldades enfrentadas por pessoas com mobilidade reduzida em locais com infraestrutura inadequada.

 

Com informações Jornal O Sul

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.