Cadeirante fica preso em trilhos e é salvo por pedestres antes da passagem de trem em MG

Um cadeirante passou por momentos de tensão ao ficar preso nos trilhos de uma ferrovia na cidade de Santos Dumont. O caso ocorreu na quarta-feira da semana passada, dia 4 de março, e voltou a repercutir nas redes sociais nos últimos dias.

De acordo com relatos divulgados por veículos locais, o homem tentava atravessar uma passagem em nível na estação ferroviária quando a cadeira de rodas ficou presa no meio da linha férrea. Sem conseguir se mover a tempo, ele acabou ficando no trajeto por onde o trem passaria.

Pessoas que estavam próximas perceberam a aproximação da composição e correram para ajudar. Pedestres retiraram o cadeirante da linha poucos instantes antes da passagem do trem.

Durante a ocorrência, a cadeira de rodas acabou sendo atingida pela locomotiva e ficou destruída. Apesar do susto e da situação de risco, o homem não sofreu ferimentos graves.

O episódio chamou atenção para a segurança em travessias ferroviárias e para as dificuldades enfrentadas por pessoas com mobilidade reduzida em locais com infraestrutura inadequada.

Com informações Jornal O Sul