Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Conselho Tutelar de Sorriso (MT) resultou na prisão de uma mulher de 30 anos na noite desta quarta-feira (18/03).

A ação ocorreu na boate identificada como “House Bar”, após denúncias de que uma menor de idade estaria sendo explorada sexualmente no local.

Durante a fiscalização, os investigadores solicitaram a documentação de todas as mulheres presentes. Uma jovem chamou a atenção dos agentes ao apresentar nervosismo e hesitar em informar dados básicos, como o próprio CPF, apesar de portar um documento de identificação.

Identidade Falsa e Confissão

Após ser questionada pela equipe policial, a jovem admitiu que estava utilizando o documento de outra pessoa para ocultar sua verdadeira idade. Ela revelou ter 17 anos e confessou que trabalhava realizando programas sexuais na casa noturna.

Com informações do Metrópoles.

Em depoimento preliminar, a adolescente afirmou que omitiu sua idade tanto para a intermediária que a levou ao local quanto para a responsável pelo estabelecimento para conseguir o emprego.

Prisão da Proprietária

A responsável pelo “House Bar” declarou às autoridades que desconhecia o fato de a garota ser menor de idade. No entanto, diante do flagrante de exploração em seu estabelecimento, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Sorriso para o registro da ocorrência.

A adolescente foi imediatamente acolhida pelo Conselho Tutelar, que agora trabalha nos encaminhamentos para garantir sua proteção e o retorno seguro ao convívio familiar ou abrigo assistencial.