26/03/2026
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Caiu na vala! Caminhão da Coca-Cola atola em rua de Sena Madureira

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Caminhão da Coca-Cola atola em rua de Sena Madureira
A cena do caminhão atolado reforça um problema antigo enfrentado pela população | Foto: Reprodução

Um caminhão de entregas da Coca-Cola ficou atolado em uma rua do bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, na manhã desta quinta-feira (26). A imagem, enviada à redação, mostra o veículo modelo baú com as rodas traseiras presas em um grande buraco, impossibilitando qualquer tentativa de saída.

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O caso rapidamente repercutiu entre moradores, que voltaram a denunciar as condições precárias das vias urbanas no município. Segundo relatos, a situação não é isolada e se agrava principalmente durante o período chuvoso, quando ruas sem pavimentação ou com asfalto deteriorado se transformam em verdadeiros atoleiros.

Além do transtorno ao motorista, o incidente também impacta diretamente o abastecimento do comércio local, já que veículos de carga enfrentam dificuldades para acessar determinados bairros. “Não é a primeira vez que isso acontece. Caminhões, carros pequenos e até motocicletas já ficaram presos aqui”, relatou um morador da região.

A cena do caminhão atolado reforça um problema antigo enfrentado pela população: a falta de manutenção adequada nas ruas. Buracos, lama e ausência de drenagem são algumas das principais queixas, que se repetem em diversos pontos da cidade.

Outro ponto que chama atenção é o risco de prejuízo econômico. Empresas podem enfrentar dificuldades logísticas para realizar entregas, enquanto comerciantes e consumidores sofrem com atrasos e até desabastecimento de produtos.

Moradores cobram uma resposta do poder público e pedem ações emergenciais para recuperação das vias, especialmente nos bairros mais afetados. Eles também destacam a necessidade de investimentos em infraestrutura e planejamento urbano para evitar que situações como essa continuem acontecendo.

Até o momento, a Prefeitura de Sena Madureira não se manifestou oficialmente sobre o caso. Enquanto isso, a população segue convivendo com os impactos diários causados pelas más condições das ruas.

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