Caixão vira “balde gigante” em promoção de cinema e cena viraliza em SP

12/03/2026
ContilPop
Escrito por Portal Leo Dias
caixao-vira-“balde-gigante”-em-promocao-de-cinema-e-cena-viraliza-em-sp

Uma ação promocional de uma rede de cinemas ganhou grande repercussão nas redes sociais após uma consumidora aparecer em um shopping de Santo André, na Grande São Paulo, carregando um caixão para tentar aproveitar uma oferta de pipoca. A iniciativa foi realizada no último domingo (8/3) e permitia que o público enchesse recipientes próprios com o alimento mediante pagamento de um valor único.

A proposta prevê a venda de pipoca salgada por R$ 19, desde que o cliente utilize um recipiente com capacidade de até 10 litros. As regras não limitam o formato do objeto, apenas exigem que ele esteja limpo, impermeável e adequado para o armazenamento do produto. Essa liberdade acabou estimulando a criatividade de alguns participantes, que passaram a usar itens incomuns para participar da campanha.

Veja as fotos

Reprodução: TikTok/@portalpublicitario
Ação de marketing propõe que consumidores levem recipiente de até 10 litros por R$ 19Reprodução: TikTok/@portalpublicitario
Reprodução: TikTok/@portalpublicitario
Ação de marketing propõe que consumidores levem recipiente de até 10 litros por R$ 19Reprodução: TikTok/@portalpublicitario
Reprodução: TikTok/@portalpublicitario
Ação de marketing propõe que consumidores levem recipiente de até 10 litros por R$ 19Reprodução: TikTok/@portalpublicitario
Reprodução: TikTok/@portalpublicitario
Ação de marketing propõe que consumidores levem recipiente de até 10 litros por R$ 19Reprodução: TikTok/@portalpublicitario
Reprodução: TikTok/@nitdicas
Ação de marketing propõe que consumidores levem recipiente de até 10 litros por R$ 19Reprodução: TikTok/@nitdicas

No caso que chamou atenção na internet, a mulher inicialmente tentou entrar em um shopping com o caixão, mas foi impedida por funcionários devido ao tamanho e à natureza do objeto. Mesmo diante da negativa, ela decidiu insistir e seguiu para outro centro comercial da mesma cidade. Na segunda tentativa, conseguiu participar da promoção e encher o recipiente, despertando curiosidade de frequentadores e gerando registros em vídeo que rapidamente se espalharam nas redes sociais.

A repercussão do episódio incentivou outros consumidores a adotarem estratégias semelhantes. Um internauta relatou ter adquirido um caixão em versão menor, especialmente para aproveitar a mesma oferta, reforçando o clima de competição entre o público.

Segundo a rede responsável pela ação, a proposta do evento é proporcionar uma experiência divertida e interativa para atrair espectadores às salas de cinema, oferecendo preços mais acessíveis e estimulando o engajamento. A promoção ocorreu em diversas unidades convencionais da empresa pelo país, com exceção de complexos que contam com salas premium.

Em edições anteriores da campanha, clientes já haviam utilizado objetos como tanquinhos de lavar roupa, churrasqueiras portáteis e até piscinas infláveis para transportar a pipoca. Desta vez, o uso do caixão elevou o nível de improviso, gerando opiniões divididas nas plataformas digitais.

logo-contil-1.png

