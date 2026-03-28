28/03/2026
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Calafate recebe edição do ‘Juntos Pelo Acre’ com feirão de empregos e serviços

Os serviços oferecidos serão de saúde, orientação e apoio social, emissão de documentos e outros

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Em 2025, o programa já alcançou a marca de mais de 150 mil atendimentos nos 22 municípios acreanos
Em 2025, o programa já alcançou a marca de mais de 150 mil atendimentos nos 22 municípios acreanos/Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

A regional do Calafate recebe, neste sábado (28), mais uma edição do programa Juntos Pelo Acre. A iniciativa será realizada na Escola Estadual Henrique de Lima e tem como objetivo levar diversos serviços à população da comunidade local. A região abrange cerca de 18 bairros.

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Os serviços oferecidos serão de saúde, orientação e apoio social, emissão de documentos, oficinas e cursos rápidos de autocuidado e beleza, e o Guarda-Roupa Social, além de brincadeiras e atividades para as crianças e feirão de empregos.

Programa Juntos Pelo Acre realiza nova edição neste sábado

Programa Juntos Pelo Acre realiza nova edição neste sábado/Foto: Governo do Acre

A ação é desenvolvida pelo governo do Acre, em parceria com instituições públicas e privadas, e conta com a liderança da vice-governadora e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis.

Os serviços já foram levados a diversas regiões da capital e também do estado, como as regionais da Sobral, Vila Acre, São Francisco e Tancredo Neves, além de fortalecer ações diretamente voltadas para mulheres, pessoas com deficiência e grupos em situação de vulnerabilidade.

Confira os serviços ofertados:

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