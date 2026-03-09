A semana começa com novidades para os beneficiários de programas sociais. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) confirmou as datas do Calendário Bolsa Família Março 2026, que trará pagamentos escalonados de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social).

A grande expectativa para este mês gira em torno das cidades em situação de emergência devido às chuvas de verão, onde o pagamento será antecipado e unificado para todos os beneficiários no primeiro dia do calendário, independente do número do cartão.

Datas de Pagamento: Março 2026

Para a maioria dos beneficiários, o depósito segue o fluxo normal nos últimos 10 dias úteis do mês. Confira quando o dinheiro cai na conta do Caixa Tem:

NIS final 1: 17 de março

NIS final 2: 18 de março

NIS final 3: 19 de março

NIS final 4: 20 de março

NIS final 5: 23 de março

NIS final 6: 24 de março

NIS final 7: 25 de março

NIS final 8: 26 de março

NIS final 9: 27 de março

NIS final 0: 30 de março

Valores e Adicionais

O valor mínimo do benefício permanece em R$ 600, mas a composição da cesta de benefícios pode elevar esse montante significativamente:

Benefício Primeira Infância: R$ 150 extras para cada criança de 0 a 6 anos. Benefício Variável Familiar: R$ 50 extras para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos. Auxílio Gás: Atenção: Em março não haverá pagamento do Vale Gás, pois o benefício é bimestral e foi pago em fevereiro. O próximo depósito será apenas em abril.

Como consultar?

A consulta oficial do valor exato liberado para sua família pode ser feita a partir desta terça-feira (10) através do aplicativo Caixa Tem ou do App Bolsa Família. É importante manter o CadÚnico atualizado para evitar bloqueios, especialmente com a nova malha fina do governo que cruza dados de renda.

Fonte: Redação ContilNet com informações da Caixa Econômica Federal