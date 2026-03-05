Durante encontro de vereadores, Calixto diz que população precisa parar de ‘demonizar’ a política

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), realiza nesta quinta-feira (5) a 2ª edição do Encontro de Vereadores do Acre, que reúne representantes das câmaras municipais das 22 cidades do estado.

A programação começou às 7h e segue ao longo do dia com quatro palestras técnicas voltadas à capacitação dos parlamentares municipais. O encerramento contará com participação do jornalista Ben-Hur Correia, que vai abordar o uso da inteligência artificial.

Organizador do evento, o secretário de Governo, Luiz Calixto, afirmou que a iniciativa busca fortalecer o papel dos vereadores e ampliar o acesso a informações que possam melhorar o trabalho legislativo nos municípios.

Segundo ele, os vereadores exercem um papel fundamental na democracia, já que os problemas da população surgem, principalmente, nas cidades.

“O vereador tem muita força, tem muito poder. Nós queremos despertar isso tanto na população, para escolher bons vereadores, como também nos vereadores que já estão eleitos, para que eles correspondam às expectativas da comunidade que os elegeu”, afirmou.

Calixto destacou que um parlamentar municipal bem preparado tende a desempenhar melhor suas funções de legislar e fiscalizar.

“Um vereador bem informado, bem preparado, ciente das suas prerrogativas, com certeza vai exercer um papel de legislação muito melhor e um papel de fiscalização muito melhor. E quem vai ganhar com isso é a população que escolheu”, disse.

Durante a fala, o secretário também criticou a visão negativa que parte da sociedade tem sobre a atividade política.

“Nós precisamos urgentemente parar de demonizar a política, de achar que a política é uma coisa ruim. Ao contrário, a política é a arte mais nobre do ser humano, porque tudo necessariamente passa por uma decisão política”, declarou.

A programação inclui palestras sobre dificuldades para execução de obras no Acre, comunicação política e competências legais dos vereadores. O tema da inteligência artificial também integra o encontro.

De acordo com Calixto, o evento reúne parlamentares de várias regiões do estado, alguns enfrentando longas viagens para participar.

“Nós temos vereadores que vieram de Marechal Thaumaturgo e tiveram que vir de barco até Cruzeiro do Sul, depois enfrentar uma estrada com muitas horas de viagem. Também temos delegações de Cruzeiro do Sul, Xapuri, Brasileia e Assis Brasil”, relatou.

Ainda segundo o secretário, alguns vereadores que não conseguiram comparecer ao encontro enviaram justificativas de ausência.