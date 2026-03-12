Calor, sol e pancadas de chuva marcam previsão do tempo desta quinta-feira na região amazônica

A previsão do tempo para esta quinta-feira (12) indica predomínio de calor, sol entre nuvens e pancadas de chuva passageiras em grande parte da Amazônia ocidental. As informações são do meteorologista Davi Friale.

Segundo o especialista, o padrão climático deve atingir áreas do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e do Distrito Federal, além de regiões de planície da Bolívia e da área de selva do Peru. A tendência é de tempo quente, com formação de nuvens e chuvas pontuais que, em alguns pontos, podem ocorrer com maior intensidade.

Nas áreas leste e sul do Acre que incluem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira o cenário será de calor com sol, variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas, algumas acompanhadas de descargas elétricas. Apesar disso, a probabilidade de chuvas fortes ou temporais é considerada baixa.

Nessas regiões, a umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 65% durante a tarde, podendo alcançar entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos a calmos, vindos do norte e com variações de noroeste pela manhã, mudando para nordeste a partir do fim da tarde. A chance de ventos fortes também é baixa.

Já no centro e oeste do estado que abrange as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá a previsão segue padrão semelhante, com calor, sol entre nuvens e chuvas pontuais que podem ocorrer com raios em alguns locais. A possibilidade de temporais também permanece baixa.

Nessas áreas, a umidade mínima prevista fica entre 60% e 70% durante a tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos devem variar entre fracos e calmos, com rajadas moderadas ocasionais, soprando do norte e noroeste pela manhã e mudando para nordeste no fim do dia.

Em relação às temperaturas, as mínimas devem variar entre 22 °C e 25 °C em todo o estado, enquanto as máximas podem atingir entre 30 °C e 34 °C dependendo da região.

Nas cidades de Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas devem ficar entre 22 °C e 24 °C, com máximas entre 31 °C e 33 °C. Já em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, as máximas podem alcançar entre 32 °C e 34 °C.

Em Plácido de Castro e Acrelândia, os termômetros devem variar entre 22 °C e 24 °C nas mínimas e entre 32 °C e 33 °C nas máximas. Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a previsão aponta mínimas entre 22 °C e 24 °C e máximas entre 31 °C e 33 °C.

Nas cidades de Tarauacá e Feijó, as mínimas ficam entre 23 °C e 25 °C, com máximas entre 31 °C e 33 °C. Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as temperaturas devem oscilar entre 23 °C e 25 °C nas mínimas e entre 30 °C e 32 °C nas máximas.

Em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as mínimas também variam entre 23 °C e 25 °C, enquanto as máximas devem atingir entre 30 °C e 32 °C ao longo da tarde.