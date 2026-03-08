09/03/2026
Câmara aprova piso salarial nacional de R$ 3 mil para garis em todo país

Proposta também prevê adicional de insalubridade e outros direitos para trabalhadores da limpeza urbana

Câmara aprova piso salarial nacional de R$ 3 mil para garis em todo país
Câmara aprova piso nacional de R$ 3 mil para garis/ Foto: Reprodução

A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou um projeto de lei que estabelece piso salarial nacional de R$ 3 mil para garis, profissionais responsáveis pelos serviços de limpeza urbana nas cidades brasileiras.

A proposta, apresentada por meio do Projeto de Lei 4146/2020, define um valor mínimo de remuneração para a categoria em todo o país, reconhecendo a importância desses trabalhadores para a saúde pública, preservação ambiental e qualidade de vida da população.

Além do piso salarial, o texto também garante adicional de insalubridade em grau máximo, equivalente a 40% do salário, devido às condições de trabalho enfrentadas pelos profissionais da limpeza urbana.

Outro ponto previsto no projeto é o direito à aposentadoria especial para trabalhadores segurados pelo Regime Geral de Previdência Social quando estiverem expostos a condições que possam prejudicar a saúde ou a integridade física.

A proposta ainda prevê outros benefícios, como vale-alimentação, cesta básica mensal e plano de saúde, que deverão ser definidos por meio de convenções ou acordos coletivos. Esses benefícios, no entanto, não devem integrar a remuneração salarial.

Após a aprovação nas comissões da Câmara, o projeto segue agora para análise no Senado Federal do Brasil, onde ainda precisará ser votado antes de avançar para possível sanção presidencial.

