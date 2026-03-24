Câmara de Cruzeiro do Sul celebra o protagonismo feminino em sessão solene

A noite desta terça-feira (24), foi marcada por emoção e reconhecimento, a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul realizou uma sessão solene para homenagear mulheres que se destacam pela atuação transformadora na sociedade cruzeirense. O evento, realizado no Teatro dos Nauas com lotação máxima, faz parte das celebrações do mês de março e reuniu histórias de superação, empreendedorismo e dedicação ao serviço público.

Para o presidente do Legislativo, Elter Nóbrega, a entrega das honrarias é um dos momentos mais gratificantes da atual gestão. Ele destacou que a solenidade vai além do protocolo, sendo um tributo à luta histórica das mulheres.

“É uma satisfação muito grande proporcionar esse momento. Cada uma dessas mulheres tem sua história de vida, seu legado e já produziu muito pela nossa cidade. Elas são merecedoras desse reconhecimento em um mês que é simbólico mundialmente”, afirmou o presidente.

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Os vereadores foram responsáveis por selecionar representantes de diversos setores para receber a honraria.

O vereador Josafá Vale, por exemplo, optou por destacar o empreendedorismo e a educação ao homenagear a empresária Dona Rose, da farmácia Manipulart, e a educadora Dona Antônia, diretora da Escola Corazito Negreiros.

“Estamos homenageando mulheres que têm um serviço prestado e relevante. É mais do que justo que a Câmara reconheça esse esforço. Estamos muito gratos e felizes por ver essas mulheres contentes com esse momento”, pontuou Josafá.

A vereadora Valéria Lima ressaltou que as escolhidas da noite servem como símbolos de todas as mulheres da região. Segundo ela, o critério de seleção passou por trajetórias que envolvem determinação e conquista.

“Cada vereador escolheu duas mulheres com histórias lindas de superação, fé e conquista. Nossa vontade era homenagear a todas, mas as que estão aqui hoje representam cada uma dessas trajetórias de força da nossa cidade”, destacou a parlamentar.