A Câmara Municipal de Sena Madureira firmou um contrato no valor global de R$ 533.593,27 para a prestação de serviços de fornecimento de derivados de petróleo. As informações constam no extrato do Contrato nº 001/2026, publicado oficialmente pela Casa Legislativa.

De acordo com o documento, a contratação ocorreu por meio de adesão ao processo de licitação nº 001/2026. A empresa contratada é a Auto Posto Rosellão LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.216.063/0001-07.

O contrato prevê o fornecimento, sob demanda, de combustíveis para atender às necessidades da Câmara, com o objetivo de garantir o funcionamento das atividades administrativas e institucionais do Legislativo municipal.

Segundo o extrato, a contratação busca assegurar melhores condições de atendimento e dar suporte à execução dos serviços realizados pela Câmara, incluindo deslocamentos e outras demandas operacionais que dependem do uso de veículos oficiais.

O documento foi assinado no dia 6 de março de 2026 e leva a assinatura do presidente da Câmara, Charlles da Silva Diniz, responsável pela formalização do contrato.

A publicação segue os trâmites legais exigidos para transparência dos atos públicos, permitindo o acompanhamento dos gastos e contratos firmados pelo poder legislativo municipal.