10/03/2026
ContilPop
Câmara de Sena ainda não definiu data para convocação de suplente após morte de vereador

Foto reprodução

A Câmara Municipal de Sena Madureira informou que ainda não há uma data definida para a convocação do primeiro suplente de vereador, Pelé do Jacamim, que deverá assumir a vaga deixada por Francisco Maia. O parlamentar faleceu na última terça-feira (03), em decorrência de problemas cardíacos.

De acordo com o presidente da Câmara, Charmes Diniz, antes da convocação oficial é necessário cumprir alguns procedimentos legais previstos no regimento e na legislação eleitoral. Entre eles está a leitura da resolução que declara a vacância do cargo durante sessão legislativa. Após esse passo, o documento será encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), órgão responsável por confirmar oficialmente o nome do suplente que deve assumir a cadeira no Legislativo municipal. Somente após essa comunicação formal é que a Câmara poderá realizar a convocação.

Pelé do Jacamim ficou na primeira suplência pelo Partido Progressistas (PP) nas eleições municipais de 2024, quando recebeu 691 votos. Caso seja confirmado pelo TRE-AC, ele passará a ocupar a vaga de forma definitiva na atual legislatura.

Atualmente, Pelé ocupa o cargo de secretário de Articulação Institucional na gestão municipal de Sena Madureira. Com a possível convocação para o Legislativo, ele deverá se afastar da função no Executivo para assumir o mandato parlamentar.

A morte de Francisco Maia causou grande comoção no município. O vereador era conhecido por sua atuação política e pelo trabalho voltado às comunidades locais. Enquanto os trâmites legais seguem em andamento, a Câmara Municipal aguarda a formalização do processo para dar continuidade à composição completa do parlamento.

