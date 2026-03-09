Câmera registra momento em que homem bate na traseira de ônibus estacionado em rua

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem caminhava por uma rua e acabou batendo na traseira de um ônibus que estava estacionado na via.

O caso ocorreu no bairro Araguaia no Maranhão. As imagens de monitoramento mostram o homem seguindo pela rua quando, em determinado momento, colide com a parte traseira do veículo parado.

O impacto foi capturado pelas câmeras instaladas na região. O vídeo passou a circular nas redes sociais e rapidamente chamou a atenção de moradores.

Nas imagens, é possível ver o momento exato da batida, registrada pelo sistema de monitoramento do local. A gravação foi compartilhada por usuários nas plataformas digitais.

Até o momento, não há informações adicionais sobre as circunstâncias da ocorrência ou se o homem sofreu algum tipo de ferimento após o impacto.

