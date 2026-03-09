09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Câmera registra momento em que homem bate na traseira de ônibus estacionado em rua

Imagens de segurança mostram impacto e vídeo passou a circular nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Câmera registra momento em que homem bate na traseira de ônibus estacionado em rua
Câmera de segurança registra homem batendo na traseira de ônibus estacionado/ Foto: Reprodução

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem caminhava por uma rua e acabou batendo na traseira de um ônibus que estava estacionado na via.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O caso ocorreu no bairro Araguaia no Maranhão. As imagens de monitoramento mostram o homem seguindo pela rua quando, em determinado momento, colide com a parte traseira do veículo parado.

Câmera registra momento em que homem bate na traseira de ônibus estacionado em rua

Câmera de segurança registra homem batendo na traseira de ônibus estacionado/ Foto: Reprodução

O impacto foi capturado pelas câmeras instaladas na região. O vídeo passou a circular nas redes sociais e rapidamente chamou a atenção de moradores.

Nas imagens, é possível ver o momento exato da batida, registrada pelo sistema de monitoramento do local. A gravação foi compartilhada por usuários nas plataformas digitais.

Câmera registra momento em que homem bate na traseira de ônibus estacionado em rua

Câmera de segurança registra homem batendo na traseira de ônibus estacionado/ Foto: Reprodução

Até o momento, não há informações adicionais sobre as circunstâncias da ocorrência ou se o homem sofreu algum tipo de ferimento após o impacto.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.