Caminhões não terão restrição em rodovias federais no Acre durante feriados de 2026, define PRF

Diferente de grande parte do país, o Acre não terá restrição para circulação de caminhões e veículos de grande porte nas rodovias federais durante os feriados de 2026. A exceção foi confirmada em portaria publicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que excluiu o estado das limitações aplicadas em trechos de pista simples em várias regiões do Brasil.

A medida faz parte de um calendário nacional que determina horários de proibição para veículos que excedem limites de peso e dimensões durante períodos de grande movimento nas estradas, como Carnaval, Semana Santa e as festas de fim de ano.

LEIA TAMBÉM: PRF apreende madeira irregular na BR-364 e investiga possível possível fraude ambiental

Pela norma, caminhões com largura superior a 2,60 metros, altura acima de 4,40 metros, comprimento maior que 19,80 metros ou peso bruto combinado acima de 58,5 toneladas terão circulação restrita em diversos estados nesses períodos.

No entanto, a regra não se aplica ao Acre, nem aos estados do Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. Nesses locais, o tráfego de veículos de carga continuará liberado mesmo nos horários em que há restrições em outras regiões do país.

Segundo a PRF, a limitação foi criada para reduzir riscos de acidentes e melhorar a fluidez do trânsito nas rodovias federais durante os feriados prolongados, quando aumenta significativamente o fluxo de veículos nas estradas.