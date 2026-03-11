Caminhonete capota após motorista perder controle em trecho com buracos na BR-364

Um acidente foi registrado no início da noite desta quarta-feira (11) na BR-364, nas proximidades da comunidade Boto, no trecho entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido.

De acordo com testemunhas, o motorista da caminhonete viajava acompanhado da esposa e de duas crianças quando perdeu o controle do veículo ao passar por um trecho da rodovia com vários buracos.

Com o impacto, o veículo capotou duas vezes e só parou após atingir uma cerca às margens da estrada.

O condutor relatou que o acidente aconteceu por volta das 18h10, no momento em que o carro atingiu uma sequência de buracos que, segundo ele, não estavam devidamente sinalizados. O veículo ficou completamente danificado.

Moradores da região voltaram a reclamar das condições da rodovia, especialmente no trecho entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Segundo eles, as obras de tapa-buraco realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estariam sem sinalização adequada, o que aumenta o risco de acidentes para os motoristas.

Apesar dos danos materiais consideráveis, todos os ocupantes do veículo foram ajudados por moradores da região e passam bem.