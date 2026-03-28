28/03/2026
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Camisa azul da Seleção vira alvo de polêmica após vídeo sugerir “símbolos ocultos”

Especialistas apontam fenômeno visual como possível explicação para a controvérsia

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Nas imagens, usuários destacam um desenho estilizado que, segundo algumas interpretações, se assemelharia a uma figura com chifres. — Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais tem gerado polêmica ao levantar suspeitas sobre a presença de símbolos ocultos na nova camisa azul da seleção do Brasil para a Copa do Mundo deste ano.

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Nas imagens, usuários destacam um desenho estilizado que, segundo algumas interpretações, se assemelharia a uma figura com chifres e aparência sombria, o que rapidamente provocou debates e reações entre torcedores. A repercussão foi imediata. Parte do público demonstrou indignação e rejeição ao uniforme, considerando o suposto símbolo inadequado para representar a seleção brasileira.

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Por outro lado, muitos internautas trataram o caso com desconfiança, afirmando que a imagem não passa de uma interpretação subjetiva de elementos gráficos do design. Especialistas em comunicação visual explicam que esse tipo de percepção pode estar ligado à chamada pareidolia, fenômeno em que o cérebro humano identifica rostos ou figuras conhecidas em formas abstratas. Linhas, sombras e contrastes podem criar ilusões visuais que variam de acordo com quem observa.

Outro ponto levantado é o papel das redes sociais na disseminação desse tipo de conteúdo. Publicações com teor polêmico ou misterioso tendem a alcançar grande visibilidade, alimentando discussões e, muitas vezes, interpretações sem comprovação.

Até o momento, não há qualquer confirmação oficial de que a camisa traga simbologia oculta. A peça, ao que tudo indica, segue uma proposta estética moderna, comum em designs alternativos e conceituais no futebol atual.

VÍDEO:

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