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Campeã pela Seleção, Gio Queiroz é acusada de racismo em jogo na Espanha

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Campeã pela Seleção, Gio Queiroz é acusada de racismo em jogo na Espanha

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Atacante do Atlético de Madrid é denunciada por adversária; arbitragem ativa protocolo antirracismo e registra caso em súmula

Giovanne Menezes

18/03/2026 às 11:19

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Campeã pela Seleção, Gio Queiroz é acusada de racismo em jogo na Espanha

Campeã pela Seleção, Gio Queiroz é acusada de racismo em jogo na Espanha (Reprodução/Instagram: @gio.garbelini)

        A brasileira Gio Queiroz entrou no centro de uma polêmica na Espanha. Campeã com a Seleção Brasileira, a atacante do Atlético de Madrid foi acusada de racismo durante partida contra o Tenerife, pela Copa da Rainha.

        O episódio ocorreu nesta terça-feira (17/3), já nos minutos finais do segundo tempo. Após uma confusão em campo, a goleira Noelia Ramos afirmou que a brasileira teria se dirigido à jogadora Fatou Dembele com uma expressão de cunho racial.

        Veja as fotos

        Abrir em tela cheiaReprodução/Instagram: @gio.garbelini Reprodução/Instagram: @gio.garbeliniReprodução/Instagram: @gio.garbelini Campeã pela Seleção, Gio Queiroz é acusada de racismo em jogo na EspanhaReprodução/Instagram: @gio.garbeliniReprodução ReproduçãoReprodução/Instagram: @corinthiansfutebolfeminino Corinthians conquista a Libertadores FemininaReprodução/Instagram: @corinthiansfutebolfeminino

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        A denúncia levou a arbitragem a acionar o protocolo antirracismo. O jogo ficou paralisado por cerca de cinco minutos, e o caso foi registrado oficialmente na súmula da partida.

        A situação aconteceu logo após a expulsão de Dembele, o que aumentou a tensão dentro de campo. Até o momento, nem a jogadora brasileira nem o clube espanhol se pronunciaram sobre a acusação.

        Gio Queiroz construiu carreira no futebol europeu com passagens por clubes como Barcelona, Levante e Arsenal. Pela Seleção Brasileira, conquistou a Copa América em 2022 e 2025.

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        Fonte: Portal Leo Dias

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