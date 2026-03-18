Campeã pela Seleção, Gio Queiroz é acusada de racismo em jogo na Espanha

Atacante do Atlético de Madrid é denunciada por adversária; arbitragem ativa protocolo antirracismo e registra caso em súmula

Giovanne Menezes

18/03/2026 às 11:19

Whatsapp

telegram

facebook

twitter

Campeã pela Seleção, Gio Queiroz é acusada de racismo em jogo na Espanha (Reprodução/Instagram: @gio.garbelini)

A brasileira Gio Queiroz entrou no centro de uma polêmica na Espanha. Campeã com a Seleção Brasileira, a atacante do Atlético de Madrid foi acusada de racismo durante partida contra o Tenerife, pela Copa da Rainha.

O episódio ocorreu nesta terça-feira (17/3), já nos minutos finais do segundo tempo. Após uma confusão em campo, a goleira Noelia Ramos afirmou que a brasileira teria se dirigido à jogadora Fatou Dembele com uma expressão de cunho racial.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Reprodução/Instagram: @gio.garbelini Campeã pela Seleção, Gio Queiroz é acusada de racismo em jogo na EspanhaReprodução/Instagram: @gio.garbelini Reprodução Corinthians conquista a Libertadores FemininaReprodução/Instagram: @corinthiansfutebolfeminino

Voltar

Próximo

Leia Também

Colunas

A aposta da Globo no futebol feminino já apresenta bons resultados

Esportes

“Hoje é difícil imaginar o Brasil campeão da Copa”, diz Ronaldo sobre Seleção

Famosos

“Marta acaba aqui”, diz jogadora após eliminação do Brasil na Copa

A denúncia levou a arbitragem a acionar o protocolo antirracismo. O jogo ficou paralisado por cerca de cinco minutos, e o caso foi registrado oficialmente na súmula da partida.

A situação aconteceu logo após a expulsão de Dembele, o que aumentou a tensão dentro de campo. Até o momento, nem a jogadora brasileira nem o clube espanhol se pronunciaram sobre a acusação.

Gio Queiroz construiu carreira no futebol europeu com passagens por clubes como Barcelona, Levante e Arsenal. Pela Seleção Brasileira, conquistou a Copa América em 2022 e 2025.

Fique por dentro!

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no WhatsApp! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Whatsapp

telegram

facebook

twitter

Fonte: Portal Leo Dias