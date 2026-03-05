Campeonato Saudita pode ser suspenso por tensão no Oriente Médio

O cenário de guerra no Oriente Médio, envolvendo potências como Estados Unidos, Israel e Irã, começou a impactar diretamente o bilionário mundo do futebol na Arábia Saudita. Nesta quinta-feira (5/3), a organização da liga nacional confirmou a suspensão do duelo entre Al Kholood e Al Qadsiah, que seria realizado no próximo sábado. A medida acendeu o alerta para uma possível paralisação total do Campeonato Saudita nas próximas semanas.

De acordo com informações do diário Marca, da Espanha, a suspensão foi motivada por “problemas logísticos relacionados ao deslocamento das equipes”, uma vez que o espaço aéreo da região tornou-se instável e perigoso para voos comerciais e privados devido aos conflitos bélicos.

Impacto na Champions League da Ásia e Astros

A crise não se limita apenas ao torneio local. A Confederação Asiática de Futebol (AFC) já havia tomado medidas drásticas anteriormente, adiando compromissos das competições continentais.

Al-Nassr Afetado: O time de Cristiano Ronaldo teve seu calendário alterado, impactando a preparação física e o planejamento de marketing da equipe.

Segurança dos Atletas: Clubes que contam com estrelas internacionais como Neymar e Benzema estão em contato direto com as embaixadas para garantir planos de evacuação, caso a situação piore.

Logística: O fechamento ou restrição de rotas aéreas impede que as delegações cumpram os horários das partidas oficiais.

Outros Esportes em Risco

A instabilidade geopolítica também cruzou as fronteiras dos gramados e atingiu o automobilismo. A realização do Grande Prêmio do Catar de MotoGP, previsto para abril, está sob reavaliação constante pelos organizadores, que temem pela segurança das equipes e do público.

Evento Esportivo Status Atual Previsão Campeonato Saudita Partidas suspensas Reavaliação rodada a rodada Champions League Elite Adiada Sem data definida MotoGP (GP do Catar) Em análise Risco de cancelamento Voo de Equipes Restrito Uso de rotas alternativas terrestres

Enquanto quatro jogos ainda estão mantidos para esta sexta-feira (6/3), o clima nos bastidores é de incerteza. A organização do Campeonato Saudita mantém reuniões diárias com autoridades de defesa para monitorar os riscos. Para o governo local, que investiu bilhões para colocar o país no mapa esportivo mundial, a suspensão da liga representa não apenas um prejuízo financeiro, mas um duro golpe na imagem de estabilidade da região.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet