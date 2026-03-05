Campeonato Saudita pode ser suspenso por tensão no Oriente Médio

O cenário de guerra no Oriente Médio, envolvendo potências como Estados Unidos, Israel e Irã, começou a impactar diretamente o bilionário mundo do futebol na Arábia Saudita. Nesta quinta-feira (5/3), a organização da liga nacional confirmou a suspensão do duelo entre Al Kholood e Al Qadsiah, que seria realizado no próximo sábado. A medida acendeu o alerta para uma possível paralisação total do Campeonato Saudita nas próximas semanas.
De acordo com informações do diário Marca, da Espanha, a suspensão foi motivada por “problemas logísticos relacionados ao deslocamento das equipes”, uma vez que o espaço aéreo da região tornou-se instável e perigoso para voos comerciais e privados devido aos conflitos bélicos.
Impacto na Champions League da Ásia e Astros
A crise não se limita apenas ao torneio local. A Confederação Asiática de Futebol (AFC) já havia tomado medidas drásticas anteriormente, adiando compromissos das competições continentais.
Al-Nassr Afetado: O time de Cristiano Ronaldo teve seu calendário alterado, impactando a preparação física e o planejamento de marketing da equipe.
Segurança dos Atletas: Clubes que contam com estrelas internacionais como Neymar e Benzema estão em contato direto com as embaixadas para garantir planos de evacuação, caso a situação piore.
Logística: O fechamento ou restrição de rotas aéreas impede que as delegações cumpram os horários das partidas oficiais.
Outros Esportes em Risco
A instabilidade geopolítica também cruzou as fronteiras dos gramados e atingiu o automobilismo. A realização do Grande Prêmio do Catar de MotoGP, previsto para abril, está sob reavaliação constante pelos organizadores, que temem pela segurança das equipes e do público.
|Evento Esportivo
|Status Atual
|Previsão
|Campeonato Saudita
|Partidas suspensas
|Reavaliação rodada a rodada
|Champions League Elite
|Adiada
|Sem data definida
|MotoGP (GP do Catar)
|Em análise
|Risco de cancelamento
|Voo de Equipes
|Restrito
|Uso de rotas alternativas terrestres
Enquanto quatro jogos ainda estão mantidos para esta sexta-feira (6/3), o clima nos bastidores é de incerteza. A organização do Campeonato Saudita mantém reuniões diárias com autoridades de defesa para monitorar os riscos. Para o governo local, que investiu bilhões para colocar o país no mapa esportivo mundial, a suspensão da liga representa não apenas um prejuízo financeiro, mas um duro golpe na imagem de estabilidade da região.
