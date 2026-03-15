Câncer de intestino já é o segundo mais comum entre mulheres no Brasil; saiba quais sintomas

O câncer colorretal, conhecido popularmente como câncer de intestino, já ocupa o segundo lugar entre os tumores mais frequentes entre mulheres no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de mama. Apesar da incidência elevada, a doença ainda recebe menos atenção pública quando comparada a outros tipos de câncer que atingem o público feminino.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que o número de diagnósticos deve crescer nos próximos anos. A estimativa é que os casos aumentem de cerca de 23 mil registros anuais para aproximadamente 27 mil por ano no triênio entre 2026 e 2028, o que representa um crescimento superior a 15%.

Durante o mês em que se celebra o Dia da Mulher, campanhas de conscientização têm reforçado a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, que pode ter maiores chances de tratamento quando identificada nas fases iniciais.

De acordo com a coloproctologista Lucia Oliveira, da Casa de Saúde São José, o câncer colorretal se desenvolve no intestino grosso, também chamado de cólon, e pode apresentar sintomas que nem sempre são percebidos rapidamente.

“A doença se caracteriza pelo tumor maligno que se forma no intestino grosso. Entre os principais sinais estão mudanças no hábito intestinal, presença de sangue nas fezes, anemia, dor abdominal, fraqueza e perda de peso”, explica a especialista.

Mesmo com sinais de alerta, muitos casos ainda são diagnosticados tardiamente. Isso acontece porque algumas alterações podem ser confundidas com problemas considerados comuns no dia a dia.

Entre mulheres, sintomas como dor abdominal, inchaço, cansaço ou mudanças no funcionamento do intestino podem ser associados a condições como tensão pré-menstrual ou endometriose, o que pode atrasar a busca por avaliação médica.

Outro fator apontado por especialistas é o constrangimento em falar sobre hábitos intestinais ou alterações no funcionamento do organismo, o que também pode dificultar o diagnóstico precoce da doença.

Metrópoles