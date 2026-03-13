Candidata à vice-reitoria da universidade sofre ataques racistas em chat durante debate ao vivo

Um episódio de ataques racistas marcou o debate entre candidatos à reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac), realizado na noite desta quinta-feira (12) e transmitido pela internet. As ofensas foram direcionadas à professora Almecina Balbino, candidata ao cargo de vice-reitora.

Segundo relatos, as mensagens ofensivas foram publicadas no chat da transmissão enquanto a docente fazia uso da palavra durante o debate. Almecina integra a chapa Juntos pela Ufac, que tem como candidato ao cargo de reitor o professor Carlos Paula de Moraes.

Após o ocorrido, outras chapas que disputam a eleição também se manifestaram em solidariedade à professora. A chapa Radical é a Mudança, representada pelas professoras Raquel Ishii e Suerda Mara, repudiou os ataques registrados durante a transmissão.

Da mesma forma, a chapa Dialogando com as Pessoas e Construindo o Futuro, formada pelos professores Josimar Batista e Marco Amaro, também manifestou apoio à candidata e condenou as ofensas racistas.

Entidades e instituições ligadas ao meio acadêmico também se posicionaram sobre o episódio. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (Crea-AC) divulgou manifestação de solidariedade à professora.

A atual reitora da Ufac, Guida Aquino, também se posicionou em apoio à candidata, destacando a necessidade de respeito e de combate a qualquer forma de discriminação no ambiente acadêmico.

O caso repercutiu entre estudantes, professores e servidores da universidade, gerando debate sobre racismo e respeito durante o processo eleitoral interno da instituição.