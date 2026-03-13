13/03/2026
ContilPop
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto
Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton

Candidata à vice-reitoria da universidade sofre ataques racistas em chat durante debate ao vivo

Ofensas foram feitas no chat da transmissão enquanto professora participava do debate entre chapas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Candidata à vice-reitoria da Ufac sofre ataques racistas em chat durante debate ao vivo
Candidatos, entidades e gestão universitária manifestaram apoio após episódio registrado durante evento/ Foto: Instagram

Um episódio de ataques racistas marcou o debate entre candidatos à reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac), realizado na noite desta quinta-feira (12) e transmitido pela internet. As ofensas foram direcionadas à professora Almecina Balbino, candidata ao cargo de vice-reitora.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Segundo relatos, as mensagens ofensivas foram publicadas no chat da transmissão enquanto a docente fazia uso da palavra durante o debate. Almecina integra a chapa Juntos pela Ufac, que tem como candidato ao cargo de reitor o professor Carlos Paula de Moraes.

Candidata à vice-reitoria da Ufac sofre ataques racistas em chat durante debate ao vivo

Candidatos, entidades e gestão universitária manifestaram apoio após episódio registrado durante evento/ Foto: Instagram

Após o ocorrido, outras chapas que disputam a eleição também se manifestaram em solidariedade à professora. A chapa Radical é a Mudança, representada pelas professoras Raquel Ishii e Suerda Mara, repudiou os ataques registrados durante a transmissão.

Da mesma forma, a chapa Dialogando com as Pessoas e Construindo o Futuro, formada pelos professores Josimar Batista e Marco Amaro, também manifestou apoio à candidata e condenou as ofensas racistas.

Entidades e instituições ligadas ao meio acadêmico também se posicionaram sobre o episódio. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (Crea-AC) divulgou manifestação de solidariedade à professora.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

A atual reitora da Ufac, Guida Aquino, também se posicionou em apoio à candidata, destacando a necessidade de respeito e de combate a qualquer forma de discriminação no ambiente acadêmico.

O caso repercutiu entre estudantes, professores e servidores da universidade, gerando debate sobre racismo e respeito durante o processo eleitoral interno da instituição.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.