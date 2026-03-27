27/03/2026
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Canetas emagrecedoras podem reduzir ansiedade e depressão em até 40%, diz estudo

Pesquisa analisou cerca de 100 mil pessoas

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Canetas emagrecedoras podem reduzir ansiedade e depressão
Canetas emagrecedoras podem reduzir ansiedade e depressão/Foto: Reprodução

Um estudo recente apontou que as chamadas canetas para emagrecimento podem contribuir para a redução de sintomas de ansiedade e depressão, com melhora de até 40% entre os pacientes analisados.

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Os dados foram publicados na revista científica The Lancet Psychiatry e envolvem cerca de 100 mil pessoas na Suécia. A pesquisa contou com a participação de instituições como a Universidade da Finlândia Oriental, o Instituto Karolinska e a Universidade Griffith, na Austrália.

Segundo os pesquisadores, além de auxiliarem na perda de peso e no controle do diabetes, esses medicamentos também apresentam impacto positivo na saúde mental. Isso ocorre devido à relação entre condições metabólicas e transtornos psicológicos.

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Além disso, o estudo aponta que a melhora no quadro físico pode refletir diretamente no bem-estar emocional, contribuindo para a redução de sintomas associados à ansiedade e à depressão.

No entanto, especialistas reforçam que o uso dessas canetas deve ser feito com acompanhamento médico, considerando as particularidades de cada paciente.

Com informações G1

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