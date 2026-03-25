25/03/2026
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Cantora acreana Camile Castro ganha destaque em página nacional de samba

Publicação amplia alcance de artista acreana

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Cantora do Acre ganha destaque em uma das maiores páginas de samba do país
Cantora do Acre ganha destaque em uma das maiores páginas de samba do país/Foto: Reprodução

A cantora acreana Camile Castro vem conquistando espaço no cenário musical e ganhou destaque em uma das maiores páginas de samba e pagode do Brasil nas redes sociais. A artista foi mencionada pelo influenciador Leandro Brito, responsável por um dos principais perfis do segmento, que soma centenas de milhares de seguidores.

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Na publicação, o criador de conteúdo destacou o trabalho da cantora com o audiovisual da música “O Samba da Cá”, que já ultrapassa 190 mil visualizações. Além disso, o influenciador ressaltou que o som da artista segue alcançando novos públicos e ganhando projeção nacional.

A repercussão representa um avanço importante na carreira de Camile Castro, especialmente por se tratar de um espaço consolidado no cenário do samba, com grande alcance e visibilidade entre fãs do gênero.

LEIA TAMBÉM: Cantora acreana Camile Castro ganha projeção nacional com roda de samba gravada em boteco no Acre

Nos comentários da postagem, a cantora agradeceu pelo reconhecimento e fez questão de destacar os profissionais envolvidos no projeto. “É uma honra imensa estar na sua página, Leandro!! Quero também deixar meu carinho e respeito aos compositores, @leandro.f79, @renanpereira_oficial e @dinholuz_oficial, que deram vida a essa obra tão linda… e agradecer de coração todo o carinho do pessoal aqui nos comentários”, escreveu.

Com isso, Camile Castro amplia sua presença fora do Acre e reforça seu nome entre os novos talentos que vêm ganhando espaço no cenário nacional do samba e pagode.

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